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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7001700270037004
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:11

  s0v7a написав:3) Нерези же, зі свого боку розміщують гривню. І тут, я б судив НБУ за те, що він грає на боці нерезів, даючи їм змогу продати валюту по завищенному курсу, щоб ту гривню потім в ОВДП розмістити. Іншим, я вранішні зальоти НБУ на міжбанку при падінні курсу доляра, нічим пояснити не можу :mrgreen:

До какого уровня НБУ должен был допустить падение с утра, чтобы не быть преступником?

Тут надо задавать вопросы какому-то банку(ам?), который уже второй раз вылазит на МБ с достаточно крупными суммами в неурочное время, когда покупателей еще нет. Очень странная стратегия.
И да, запретить кому-бы то ни было выходить на рынок хоть в полночь регулятор не может.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:21

в отделении одного из госсов нет гривны...валюты куры не клюют

с трудом наскребли для обмена(даже пустую кассу предъявили) :mrgreen:

так что не всё так плохо у нас (или всё так плохо у них)

до НГ курс может быть в коридоре 27,70-28,10
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:28

А что будет, если государство не сможет сделать выплаты с процентами по валютным ОВГЗ?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:31

Амвросий
Как в анекдоте про попугая - "что будет, что будет? На ж#пу упаду, что будет".
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:31

  Сибарит написав:...
До какого уровня НБУ должен был допустить падение с утра, чтобы не быть преступником?
...
И да, запретить кому-бы то ни было выходить на рынок хоть в полночь регулятор не может.


Вітаю, Сибарите.

Ви мабуть не уважні, та я давно писав, що, з моєї точки зору, коливання на пів відсотка в обидва боки не є проблемою. НБУ таки поспішає!!!

Останнє Ваше твердження справедливе, та тільки не по відношенню до себе самого!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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