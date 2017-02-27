Он же не лох,чтобы менять по 28.05.Ему нужно по 27.70
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:43
Он же не лох,чтобы менять по 28.05.Ему нужно по 27.70
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:54
Сильный евро – сильная экономика
Мировые рынки отступили от вершин, достигнутых накануне. Это отступление в большей степени стоит связывать со стремлением некоторых игроков зафиксировать часть прибыли от серьезных движений ранее на неделе. Главным виновником подвижек на рынках стало ослабление американской валюты, которое привело к почти ажиотажному спросу на определенные активы.
Отряхнувшись от проблем вокруг Brexit, менее чем за трое суток GBPUSD подскакивала на 2.5%. Резким рывком пара преодолела сопротивление в области 1.3500, поднимавшись в какой-то момент выше 1.3620. В пятницу бывшее сопротивление проходит проверку на прочность теперь уже в качестве поддержки. Если паре удастся закрепиться над 1.3500 по итогам недели, это укрепит уверенность быков в последние дни года.
Техническая картина также работает на пользу евро. Прямо сейчас EURUSD торгуется у 1.2260, быстро стряхнув с себя настроения на коррекцию в начале дня. Несмотря на рост фунта, евро удалось остаться выше 50- и 200-дневных средних, отражая преобладание бычьих настроений.
EURJPY поднималась выше 127, оказавшись в области экстремумов последних двух лет.
Прирост евро к доллару и иене могут выступать важным сигналом того, что на рынках сохраняются оптимистичные настроения, а текущая просадка выглядит лишь краткосрочной перетряской портфелей , но с сохранением глобального бычьего взгляда.
Впрочем, трейдерам стоит рассмотреть и другой вариант. Макроэкономические отчеты последних дней раз за разом отмечают, что Европа сравнительно неплохо себя чувствует, несмотря на вторую волну пандемии. Вышедшие несколько минут назад оценки Германского Ifo превысили ожидания, отметив рост индикатора деловых настроений в декабре до 92.1, вопреки ожидавшемуся сокращению с 90.9 до 90.2.
Повышение цен производителей сильнее ожиданий и расширение профицита платежного баланса – это дополнительные признаки неплохого самочувствия Еврозоны, которые способны подстегнуть интерес к единой валюте и сигнализировать об уверенном спросе на товары региона за рубежом.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:59
шутка принята...но факт есть факт.банк ставит самый вкусный курс и через 2-3 часа у них обмена нет(нет гривны)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:03
Сибарите!
Це з Вашого ранішнього огляду. На зараз маємо 27.93-27.95 грн./дол.
Загалом вже більше ніж пів відсотка в інший бік!
Якби НБУ не грав на чиємось боці, а був би дійсно регулятором, то мав би вже проінтервентить те, що з ранку з ринку вийняв! А так, йому ГАНЬБА!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:08
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............18.12.2020..........21.12.2020
дата розрахунку.............17.12.2020...........18.12.2020
Євро................................34,0789................34,1018...+0.07%
Долар США.....................27,8184................27,828...+0.03%
После полудня доллар вырос на 2.4 копейки.
Открылись на 9 копеек ниже вчерашнего закрытия. Как и позавчера, это сверхраннее снижение оставил НБУ. Наскоро хлебнув кофе, уверенно пошли в рост и к 11-30 выросли на 8.5 копеек. Около 12 выросли еще на 2 копейки.
Справочный курс встретили котировками 27.8350 - 27.8550, что на 10.5 копеек выше открытия.
В мире доллар за ночь приподнялся и теперь колеблется на выше вчерашних минимумов.
После 12 выросли на 3.5 копейки и ушли на обед. После обеда прибавили еще копейку. Незадолго до 15, на уже пустеющем рынке разгулялся Рыжик, исполнив подскок на 4 копейки. Спред при этом растянулся до 3 копеек, чего мы давно не наблюдали. То ли оборотов уже совсем нет, то ли рынок пока не может принять столь бурный рост, то ли и то, и другое.
В мире доллар успел после 12 опуститься до вчерашних уровней и снова вырасти почти до утренних.
Официальный курс встретили котировками 27.9200 - 27.9500. За день выросли на 19 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 23.4131 (-5) +441
2018 - 27.8479 (-4) -2
2017 - 27.8736 (+24)
2016 - 26.3318 (+4)
Что бы он ни сделал, все равно будет ГАНЬБА!
Дневной прирост курса по итогу 1 копейка - 3 сотых процента.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 18 гру, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:09
я менял евро))
Дед Мороз вали
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:24
Сибарите!
Може у Вас і завжди ганьба, а в мене, коли хтось таки заробив такого відношення.
А теперячи до справи. Гарний курс Ви озвучили:
"Долар США.....................27,8184................27,828...+0.03%"
Два питання:
1) Можете продати мені хоча б 1000 за таким курсом зараз?
2) Виходить невеликої інтервенціі потребує виправлення такого недолугого раннього поштовха курсу доляра від НБУ в гору сьогодні?
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:35
s0v7a
0. Это не я озвучил, а НБУ. Я только ретранслировал.
1. Я не промышляю валютообменом. Государственные финансы, для которых используется официальный курс, несколько важнее штуки баксов в наших потных кулачках. Разумно, что НБУ ориентируется именно на официальный курс.
2. Я не знаю, какой объем был нужен для остановки роста, как и не знаю, нужно ли было его останавливать. Мои наблюдения за действиями НБУ подсказывают, что если в понедельник котировки уйдут выше 28, возможна интервенция. У НБУ нет фиксированного порога дневного изменения, после которого нужна интервенция. Учитывается, как минимум, история нескольких последних сессий. После смены направления допускается большее движение, чем при затянувшемся тренде. Возможно, есть и другие показатели, которых мне с дивана не видно.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:48
Сибарит по моим личным наблюдениям нбу толкает доллар наверх, поэтому я 7.12 ванговал что ниже 27,90 курс не упадёт, какая верхняя приемлемая (в глазах нбу) граница точно не скажу но до 28,30 интервенций точно не будет, возможно в районе 28,50 их хотелка или даже выше.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 гру, 2020 16:50, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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