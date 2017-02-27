Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:54

Сильный евро – сильная экономика



Мировые рынки отступили от вершин, достигнутых накануне. Это отступление в большей степени стоит связывать со стремлением некоторых игроков зафиксировать часть прибыли от серьезных движений ранее на неделе. Главным виновником подвижек на рынках стало ослабление американской валюты, которое привело к почти ажиотажному спросу на определенные активы.



Отряхнувшись от проблем вокруг Brexit, менее чем за трое суток GBPUSD подскакивала на 2.5%. Резким рывком пара преодолела сопротивление в области 1.3500, поднимавшись в какой-то момент выше 1.3620. В пятницу бывшее сопротивление проходит проверку на прочность теперь уже в качестве поддержки. Если паре удастся закрепиться над 1.3500 по итогам недели, это укрепит уверенность быков в последние дни года.



Техническая картина также работает на пользу евро. Прямо сейчас EURUSD торгуется у 1.2260, быстро стряхнув с себя настроения на коррекцию в начале дня. Несмотря на рост фунта, евро удалось остаться выше 50- и 200-дневных средних, отражая преобладание бычьих настроений.



EURJPY поднималась выше 127, оказавшись в области экстремумов последних двух лет.



Прирост евро к доллару и иене могут выступать важным сигналом того, что на рынках сохраняются оптимистичные настроения, а текущая просадка выглядит лишь краткосрочной перетряской портфелей , но с сохранением глобального бычьего взгляда.



Впрочем, трейдерам стоит рассмотреть и другой вариант. Макроэкономические отчеты последних дней раз за разом отмечают, что Европа сравнительно неплохо себя чувствует, несмотря на вторую волну пандемии. Вышедшие несколько минут назад оценки Германского Ifo превысили ожидания, отметив рост индикатора деловых настроений в декабре до 92.1, вопреки ожидавшемуся сокращению с 90.9 до 90.2.



Повышение цен производителей сильнее ожиданий и расширение профицита платежного баланса – это дополнительные признаки неплохого самочувствия Еврозоны, которые способны подстегнуть интерес к единой валюте и сигнализировать об уверенном спросе на товары региона за рубежом.