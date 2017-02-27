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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7003700470057006
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:54

  Сибарит написав:s0v7a
0. Это не я озвучил, а НБУ. Я только ретранслировал.
1. Я не промышляю валютообменом. Государственные финансы, для которых используется официальный курс, несколько важнее штуки баксов в наших потных кулачках. Разумно, что НБУ ориентируется именно на официальный курс.
2. Я не знаю, какой объем был нужен для остановки роста, как и не знаю, нужно ли было его останавливать. Мои наблюдения за действиями НБУ подсказывают, что если в понедельник котировки уйдут выше 28, возможна интервенция. У НБУ нет фиксированного порога дневного изменения, после которого нужна интервенция. Учитывается, как минимум, история нескольких последних сессий. После смены направления допускается большее движение, чем при затянувшемся тренде. Возможно, есть и другие показатели, которых мне с дивана не видно.



Сибарите!

Міжбанк - це "потных кулачках"??? І це таки там на зараз 27,98-28.00 грн./дол.

І таке твердження: "Государственные финансы, для которых используется официальный курс, несколько важнее штуки баксов...", якось нагадало мені стратега філіна із анекдота про мишей, яким радили стати їжаками!

Ось коли всі зрозуміють, що Державні фінанси складаються не в останню чергу і з тієї тисячи баксів в кулачках простого люду, може тоді політіканство Шевченко з відміною податків з процентів з депозитів переросте в якісь конкретні дії!

ВО

PS
Все, Ви мене на сьогодні раздраконили. Я зараз почну нявчати і шипіти. Я пішов подалі від монітора, десь там прімус поломався... Він мене заспокоює.

Мяу...
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:02

  vovakwasov написав:От вам і Юріїв день...як швидко розбиваються мрії про 27,00 )))
Подождите, ещё не вечер, вернее не июнь! ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:16

  Амвросий написав:в чем смысл менять валюту на гривну в отделении госбанка?

а если в часов 11 рассмотреть укргаз, то разница не такая и ужасающая
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:37

Результаты интервенций за неделю

За прошедшую неделю 14-18.12.2020 НБУ выкупил с рынка $299,60 млн. Ничего не продавал.
Все интервенции осуществлялись методом единого курса.

Приблизительно по дням:
- понедельник - 89.6;
- вторник - 170;
- среда - 20;
- четверг - 0;
- пятница - 20.

Чистая покупка с начала года составила 1127.4 млн.

  s0v7a написав:Міжбанк - це "потных кулачках"??? І це таки там на зараз 27,98-28.00 грн./дол.

В пятницу после 16 он по объемам не далеко ушел :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:48

На конец дня в обменках курс 28.05 / 28.20
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:57

  Сибарит написав:...
  s0v7a написав:Міжбанк - це "потных кулачках"??? І це таки там на зараз 27,98-28.00 грн./дол.

В пятницу после 16 он по объемам не далеко ушел :)


Сибарите!

Вибачте не втримався і шиплю!

Для особо толкових і впертих повторюю -

Виправити ініційований зранку НБУ ріст курса доляра не потребує великого обʼєму обратної інтервенції! Ви це зараз довели. НБУ цього не зробив і крапка. За це ГАНЬБА регулятору.

Як на мене, на уікенд, важливіше задертий курс, аніж оберти!!!

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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  #<1 ... 7003700470057006
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