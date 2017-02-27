Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:44

vovan_prm написав: Примерно раз в год я задаю на этом форуме один и тот же незатейливый вопрос....



Почему в нашей стране в 21-ом веке до сих пор, не смотря на развитие цифровых технологий, не работают механизмы фьючерсов и опционов Примерно раз в год я задаю на этом форуме один и тот же незатейливый вопрос....Почему в нашей стране в 21-ом веке до сих пор, не смотря на развитие цифровых технологий, не работают механизмы фьючерсов и опционов

Рискну озвучить свое имхо, 1. Нет законодательной базы либо она нерабочая. 2. Доверие и гарантии, с этим у нас хронические перебои,банковская система +/- работает потому что есть фонд гарантирования и более менее адекватный регулятор (здесь с оговорками), иначе 90% банков тут же стали бы пылесосами. Более менее работает осаго (там тоже есть регулятор) а другие виды страхования хромают на обе ноги.Над каждым брокером привлекающим деньги в любые финансовые инструменты должны стоять полицейские с дубинкой (и то возможен вариант стать вкладчиком ирц которых привлекал банк михайловский). Ничего нового, проблемы все те же, законодательство позволяет кидать людей на деньги и желающих это делать меньше не становится. Даже успешные бизнесы для компенсации убытков используют финансовые пирамиды.