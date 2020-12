Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:30

Примерно раз в год я задаю на этом форуме один и тот же незатейливый вопрос....



Почему в нашей стране в 21-ом веке до сих пор, не смотря на развитие цифровых технологий, не работают механизмы фьючерсов и опционов?



Спекулянтская жажда наживы во всем цивилизованном мире давно и эффективно используется как естественный балансир рынка.



Но по какой-то не понятной мне причине многим гораздо интереснее досужие размышления на тему как правильно регулировать рынок, и как должен вести себя регулятор

– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.