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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7004700570067007
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:52

  zzzzzz написав:НБУ сегодня 9,3 млрд рефинанса выдал сроком до 84 дня.

списочок буде?
цікаво хто в топчику дешеву манку отримав )
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:53

  s0v7a написав:
  Сибарит написав:...
  s0v7a написав:Міжбанк - це "потных кулачках"??? І це таки там на зараз 27,98-28.00 грн./дол.

В пятницу после 16 он по объемам не далеко ушел :)


Сибарите!

Вибачте не втримався і шиплю!

Для особо толкових і впертих повторюю -

Виправити ініційований зранку НБУ ріст курса доляра не потребує великого обʼєму обратної інтервенції! Ви це зараз довели. НБУ цього не зробив і крапка. За це ГАНЬБА регулятору.

Як на мене, на уікенд, важливіше задертий курс, аніж оберти!!!

ВО
Хай щастить!


Здається, Ви прихильник тези, що є гарний і поганий курс. Якщо так, то Вас хтось обманув. Курс, як і погода, і усі інші речі за вийнятком абсолютного метафізичного зла, як такий не буває добрим або поганим - але тільки з чиєїсь точки зору.

Скажімо, так: Вам стрибком до 29 погано, а той, хто планує здати свої кілька сотень, щоб відсвяткувати НР, буди приємно задоволений. То ж, якщо ми піклуємося про пересічних, то маємо розглядати усіх, а не тільки себе.

Що ж до бізнесів, підозрюю, що готівковий курс вихідних їх взагалі не має цікавити.

То ж, співчуваючи Вам персонально, я не в стані розгледіти глобальної проблеми, на яку Ви тут натякаєте.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:54

  greenozon написав:
  zzzzzz написав:НБУ сегодня 9,3 млрд рефинанса выдал сроком до 84 дня.

списочок буде?
цікаво хто в топчику дешеву манку отримав )

список будет в понедельник
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:55

  s0v7a написав:
  Сибарит написав:...
  s0v7a написав: Міжбанк - це "потных кулачках"??? І це таки там на зараз 27,98-28.00 грн./дол.
В пятницу после 16 он по объемам не далеко ушел :)


Сибарите!

Вибачте не втримався і шиплю!

Для особо толкових і впертих повторюю -

Виправити ініційований зранку НБУ ріст курса доляра не потребує великого обʼєму обратної інтервенції! Ви це зараз довели. НБУ цього не зробив і крапка. За це ГАНЬБА регулятору.

Як на мене, на уікенд, важливіше задертий курс, аніж оберти!!!

ВО
Хай щастить!


Здається, Ваше глибоке занепокоєння поведінкою сюзерена поділив його васал. Пишуть, що вийшов та загасив пожежу (точніше, надзюрив у багаття :mrgreen: )
...
Выход незадолго до закрытия торгов "Укргазбанка" с продажей по 28,02 остановил рост, иначе закрытие могло быть гораздо выше.
...
Так, нормально маржу на вікенд розірвали, перед Миколаєм. Хто б сумнівався...
(та/або побудували трамплін для пірнання у грн. в Пн-Вт)

Солодких усім Миколайчиків - навіть тим, хто заслуговує різочку :roll:
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:16

Гуляй, рванина :mrgreen:

Деньги от последнего размещения ОВГЗ уже в специальном фонде. Кто не знает, бюджет на борьбу с ковидом именно там (среди прочего), и расходоваться он может без проведения тендерных процедур. О целевом назначении и говорить не приходится - что только из "ковидных" денег ни финансируется, кроме самой борьбы с ковидом :oops:

Зображення

PS: ну и классика уже - неадекватные (нелепо низкие) размеру налоговых гросс-сборов суммы возмещения НДС
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Примерно раз в год я задаю на этом форуме один и тот же незатейливый вопрос....

Почему в нашей стране в 21-ом веке до сих пор, не смотря на развитие цифровых технологий, не работают механизмы фьючерсов и опционов?

Спекулянтская жажда наживы во всем цивилизованном мире давно и эффективно используется как естественный балансир рынка.

Но по какой-то не понятной мне причине многим гораздо интереснее досужие размышления на тему как правильно регулировать рынок, и как должен вести себя регулятор
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:44

  vovan_prm написав:Примерно раз в год я задаю на этом форуме один и тот же незатейливый вопрос....

Почему в нашей стране в 21-ом веке до сих пор, не смотря на развитие цифровых технологий, не работают механизмы фьючерсов и опционов

Рискну озвучить свое имхо, 1. Нет законодательной базы либо она нерабочая. 2. Доверие и гарантии, с этим у нас хронические перебои,

банковская система +/- работает потому что есть фонд гарантирования и более менее адекватный регулятор (здесь с оговорками), иначе 90% банков тут же стали бы пылесосами. Более менее работает осаго (там тоже есть регулятор) а другие виды страхования хромают на обе ноги.

Над каждым брокером привлекающим деньги в любые финансовые инструменты должны стоять полицейские с дубинкой (и то возможен вариант стать вкладчиком ирц которых привлекал банк михайловский). Ничего нового, проблемы все те же, законодательство позволяет кидать людей на деньги и желающих это делать меньше не становится. Даже успешные бизнесы для компенсации убытков используют финансовые пирамиды.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Почему в нашей стране в 21-ом веке до сих пор, не смотря на развитие цифровых технологий, не работают механизмы фьючерсов и опционов?

Мы слишком свободолюбивы, нам форварды ближе :)
Популярность форвардов растет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:02

  vovan_prm написав:Примерно раз в год я задаю на этом форуме один и тот же незатейливый вопрос....

Почему в нашей стране в 21-ом веке до сих пор, не смотря на развитие цифровых технологий, не работают механизмы фьючерсов и опционов?

Спекулянтская жажда наживы во всем цивилизованном мире давно и эффективно используется как естественный балансир рынка.

Но по какой-то не понятной мне причине многим гораздо интереснее досужие размышления на тему как правильно регулировать рынок, и как должен вести себя регулятор


Потому что у нас зарабатывают на запрещенной во всем мире инсайдерской торговле, дающей гораздо бОльшие гешефты. И, что следует из предположения (почти утверждения), именно поэтому законотворческих инициатив по созданию рынка деривативов ждать не от того - не могут быть пчелы против меда
zРадио
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  #<1 ... 7004700570067007
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