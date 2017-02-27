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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7005700670077008
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:06

  vovan_prm написав:Примерно раз в год я задаю на этом форуме один и тот же незатейливый вопрос....

Почему в нашей стране в 21-ом веке до сих пор, не смотря на развитие цифровых технологий, не работают механизмы фьючерсов и опционов?

Спекулянтская жажда наживы во всем цивилизованном мире давно и эффективно используется как естественный балансир рынка.

Но по какой-то не понятной мне причине многим гораздо интереснее досужие размышления на тему как правильно регулировать рынок, и как должен вести себя регулятор

тому що динозаврам із часів сюзерена, васалів та кріпаків така економіка не нужна.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:22

vovakwasov
Валютный рынок в контексте ДС
.............."Денис Шмыгаль ожидает Миссию МВФ в феврале" (C)...........

Тимофей Милованов:
.........Місія МВФ розпочне свою роботу в Україні в понеділок.........


Володимир Зеленський
@ZelenskyyUa :
48 хв.

........I welcome the decision of the
@IMFNews
to start its mission in #Ukraine on December 21-23. Because of the #COVID, the mission will communicate online to review the Stand-By Arrangement. Ukraine stays a reliable partner to the IMF as our collaboration will benefit Ukrainian people........

.......Я приветствую решение
@IMFNews
с 21 по 23 декабря начнет свою миссию в Украине. Из-за #COVID миссия будет общаться в режиме онлайн для рассмотрения соглашения о the Stand-By Arrangement. Украина остается надежным партнером МВФ, поскольку наше сотрудничество принесет пользу украинскому народу............


Vladyslav Rashkovan
41 мин.
..........Дистанційна місія МВФ з першого перегляду програми SBA розпочнеться у понеділок, 21 грудня, та продовжиться після новорічних та різдвяних свят.
«Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди у форматі stand-by у період з 21 по 23 грудня. Враховуючи обставини пандемії COVID, місія провадитиме дистанційне обговорення з владою України останніх на часі економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду. Місія планує поновити зустрічі по завершенню новорічних свят у січні 2021 року», — заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман............


Все дружно на колени..............

Как поговаривал Остап:
"Время, которое у нас есть, — это деньги, которых у нас нет."
"Вы довольно пошлый человек,… вы любите деньги больше, чем надо."
"Вино, женщины и карты нам обеспечены."
"Заграница нам поможет."
"Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!"
"На дороге лежали деньги. Я их подобрал. Смотрите — они даже не запылились!"
"Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли. Сомневаться в наших де́ньгах?!"

Однако ,основное:

"Почём опиум для народа?"

"Мы чужие на этом празднике жизни."
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 18 гру, 2020 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:39

  Автор77 написав:vovakwasov
Валютный рынок в контексте ДС
.............."Денис Шмыгаль ожидает Миссию МВФ в феврале" (C)...........

Тимофей Милованов:
.........Місія МВФ розпочне свою роботу в Україні в понеділок.........


-в понеділок дистанційно.
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:05

А в долярових ОВДП під 3,8 розміщують!


Вітаюсь совсіма.


Украина сегодня, 18 декабря, провела расчеты по дополнительному размещению облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) на сумму 600 миллионов долларов с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила 2 миллиарда долларов.

Отмечается, что довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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  #<1 ... 7005700670077008
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