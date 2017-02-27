vovakwasov Валютный рынок в контексте ДС
.............."Денис Шмыгаль ожидает Миссию МВФ в феврале" (C)...........
Тимофей Милованов:
.........Місія МВФ розпочне свою роботу в Україні в понеділок.........
Володимир Зеленський
@ZelenskyyUa :
48 хв.
........I welcome the decision of the
@IMFNews
to start its mission in #Ukraine on December 21-23. Because of the #COVID, the mission will communicate online to review the Stand-By Arrangement. Ukraine stays a reliable partner to the IMF as our collaboration will benefit Ukrainian people........
.......Я приветствую решение
@IMFNews
с 21 по 23 декабря начнет свою миссию в Украине. Из-за #COVID миссия будет общаться в режиме онлайн для рассмотрения соглашения о the Stand-By Arrangement. Украина остается надежным партнером МВФ, поскольку наше сотрудничество принесет пользу украинскому народу............
Vladyslav Rashkovan
41 мин.
..........Дистанційна місія МВФ з першого перегляду програми SBA розпочнеться у понеділок, 21 грудня, та продовжиться після новорічних та різдвяних свят.
«Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди у форматі stand-by у період з 21 по 23 грудня. Враховуючи обставини пандемії COVID, місія провадитиме дистанційне обговорення з владою України останніх на часі економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду. Місія планує поновити зустрічі по завершенню новорічних свят у січні 2021 року», — заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман............
Все дружно на колени..............
Как поговаривал Остап:
"Время, которое у нас есть, — это деньги, которых у нас нет."
"Вы довольно пошлый человек,… вы любите деньги больше, чем надо."
"Вино, женщины и карты нам обеспечены."
"Заграница нам поможет."
"Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!"
"На дороге лежали деньги. Я их подобрал. Смотрите — они даже не запылились!"
"Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли. Сомневаться в наших де́ньгах?!"
Однако ,основное:
"Почём опиум для народа?"
"Мы чужие на этом празднике жизни."