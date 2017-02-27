Тимофей Милованов: .........Місія МВФ розпочне свою роботу в Україні в понеділок.........
Володимир Зеленський @ZelenskyyUa : 48 хв.
........I welcome the decision of the @IMFNews to start its mission in #Ukraine on December 21-23. Because of the #COVID, the mission will communicate online to review the Stand-By Arrangement. Ukraine stays a reliable partner to the IMF as our collaboration will benefit Ukrainian people........
.......Я приветствую решение @IMFNews с 21 по 23 декабря начнет свою миссию в Украине. Из-за #COVID миссия будет общаться в режиме онлайн для рассмотрения соглашения о the Stand-By Arrangement. Украина остается надежным партнером МВФ, поскольку наше сотрудничество принесет пользу украинскому народу............
Vladyslav Rashkovan 41 мин. ..........Дистанційна місія МВФ з першого перегляду програми SBA розпочнеться у понеділок, 21 грудня, та продовжиться після новорічних та різдвяних свят. «Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди у форматі stand-by у період з 21 по 23 грудня. Враховуючи обставини пандемії COVID, місія провадитиме дистанційне обговорення з владою України останніх на часі економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду. Місія планує поновити зустрічі по завершенню новорічних свят у січні 2021 року», — заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман............
Все дружно на колени..............
Как поговаривал Остап: "Время, которое у нас есть, — это деньги, которых у нас нет." "Вы довольно пошлый человек,… вы любите деньги больше, чем надо." "Вино, женщины и карты нам обеспечены." "Заграница нам поможет." "Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!" "На дороге лежали деньги. Я их подобрал. Смотрите — они даже не запылились!" "Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли. Сомневаться в наших де́ньгах?!"
Однако ,основное:
"Почём опиум для народа?"
"Мы чужие на этом празднике жизни."
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 18 гру, 2020 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Отмечается, что довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%.
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
vovan_prm написав:Почему в нашей стране в 21-ом веке до сих пор, не смотря на развитие цифровых технологий, не работают механизмы фьючерсов и опционов?
Мы слишком свободолюбивы, нам форварды ближе Популярность форвардов растет.
Мы настолько свободолюбивы, что даже условия сделок должны контролироваться и утверждаться, но вполне могут иметь и обратный непредсказуемый эффект, а наблюдательные советы для этого у нас забиты представителями западных "инвесторов". По правде говоря, приходится исходить из варианта, какими инструментами и механизмами по определению разрешат пользоваться и работать, не больше не меньше, какие уж тут цифровые технологии.
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Realist написав:2) Наші банки збирають коротку гривню із населення під 6-8% річних та кредитують Мінфін під 10-10,75%. Де факто і де-юре, ми (населення) завдяки Мінфіну та ситуації, що склалась, проїдаємо гроші. Звичайно, завдяки мультиплікатору, це проїдання також підтримує економіку, але про суттєвий розвиток при даних умовах можна забути.
До мене тільки тепер дійшло. Де-факто Мінфін у спілці із НБУ на останньому аукціоні із продажу ОВДП нарешті запустили заначки пересічних в економіку. Реалізували це по гіршому сценарію і, звичайно, за кошт пересічних. Але хоча б щось із цих грошей залишиться (дороги, бруковані двори і т.п.) бо при такому розвитку подій (я про дефіцит бюджету та нереальний бюджет 2021 року) все це рано чи пізно закінчиться серйозним девалом. А так, враховуючи мультиплікатор, буде не так боляче. Одним словом, як завжди. Із двох зол - вибрали меншу.
ПС: У кого є малі діти, вас завтра зранку чекає неймовірний вибух емоцій. Щирих, не підробних. Пам'ятайте ці моменти. Вони не так часто трапляються в житті!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав:2) Наші банки збирають коротку гривню із населення під 6-8% річних та кредитують Мінфін під 10-10,75%. Де факто і де-юре, ми (населення) завдяки Мінфіну та ситуації, що склалась, проїдаємо гроші. Звичайно, завдяки мультиплікатору, це проїдання також підтримує економіку, але про суттєвий розвиток при даних умовах можна забути.
До мене тільки тепер дійшло. Де-факто Мінфін у спілці із НБУ на останньому аукціоні із продажу ОВДП нарешті запустили заначки пересічних в економіку. Реалізували це по гіршому сценарію і, звичайно, за кошт пересічних. ...
Тихо сам с собою я веду беседу Гарних вихідних, бережіть себе!
ГосМаниПулятор ещё подвергает курс повыше,чтобы забугорные буржуины повкуснее зашли,а летом 26,5 ещё увидим.Тогда и закупайтесь.Осенью-зимой смена власти,возможно полная.Тогда частями распродавать,если,конечно, медный таз не прилетит и не накроет.
Тимофей Милованов: .........Місія МВФ розпочне свою роботу в Україні в понеділок.........
Володимир Зеленський @ZelenskyyUa : 48 хв.
........I welcome the decision of the @IMFNews to start its mission in #Ukraine on December 21-23. Because of the #COVID, the mission will communicate online to review the Stand-By Arrangement. Ukraine stays a reliable partner to the IMF as our collaboration will benefit Ukrainian people........
.......Я приветствую решение @IMFNews с 21 по 23 декабря начнет свою миссию в Украине. Из-за #COVID миссия будет общаться в режиме онлайн для рассмотрения соглашения о the Stand-By Arrangement. Украина остается надежным партнером МВФ, поскольку наше сотрудничество принесет пользу украинскому народу............
Vladyslav Rashkovan 41 мин. ..........Дистанційна місія МВФ з першого перегляду програми SBA розпочнеться у понеділок, 21 грудня, та продовжиться після новорічних та різдвяних свят. «Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди у форматі stand-by у період з 21 по 23 грудня. Враховуючи обставини пандемії COVID, місія провадитиме дистанційне обговорення з владою України останніх на часі економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду. Місія планує поновити зустрічі по завершенню новорічних свят у січні 2021 року», — заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман............
Все дружно на колени..............
Как поговаривал Остап: "Время, которое у нас есть, — это деньги, которых у нас нет." "Вы довольно пошлый человек,… вы любите деньги больше, чем надо." "Вино, женщины и карты нам обеспечены." "Заграница нам поможет." "Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!" "На дороге лежали деньги. Я их подобрал. Смотрите — они даже не запылились!" "Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли. Сомневаться в наших де́ньгах?!"
Однако ,основное:
"Почём опиум для народа?"
"Мы чужие на этом празднике жизни."
Доброй ночи !
ВАС стало приятно читать !
Всех с Св. Николаем ! Всем его Покровительства ! Здоровья и Достатка . Всем по миллиону долларов и по миллиону евро )))) . ВСЕ Будет Хорошо ! С Уважением семинарист Холява .