RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7006700770087009>
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:06

  vovan_prm написав:Примерно раз в год я задаю на этом форуме один и тот же незатейливый вопрос....

Почему в нашей стране в 21-ом веке до сих пор, не смотря на развитие цифровых технологий, не работают механизмы фьючерсов и опционов?

Спекулянтская жажда наживы во всем цивилизованном мире давно и эффективно используется как естественный балансир рынка.

Но по какой-то не понятной мне причине многим гораздо интереснее досужие размышления на тему как правильно регулировать рынок, и как должен вести себя регулятор

тому що динозаврам із часів сюзерена, васалів та кріпаків така економіка не нужна.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22647
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 1677 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:22

vovakwasov
Валютный рынок в контексте ДС
.............."Денис Шмыгаль ожидает Миссию МВФ в феврале" (C)...........

Тимофей Милованов:
.........Місія МВФ розпочне свою роботу в Україні в понеділок.........


Володимир Зеленський
@ZelenskyyUa :
48 хв.

........I welcome the decision of the
@IMFNews
to start its mission in #Ukraine on December 21-23. Because of the #COVID, the mission will communicate online to review the Stand-By Arrangement. Ukraine stays a reliable partner to the IMF as our collaboration will benefit Ukrainian people........

.......Я приветствую решение
@IMFNews
с 21 по 23 декабря начнет свою миссию в Украине. Из-за #COVID миссия будет общаться в режиме онлайн для рассмотрения соглашения о the Stand-By Arrangement. Украина остается надежным партнером МВФ, поскольку наше сотрудничество принесет пользу украинскому народу............


Vladyslav Rashkovan
41 мин.
..........Дистанційна місія МВФ з першого перегляду програми SBA розпочнеться у понеділок, 21 грудня, та продовжиться після новорічних та різдвяних свят.
«Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди у форматі stand-by у період з 21 по 23 грудня. Враховуючи обставини пандемії COVID, місія провадитиме дистанційне обговорення з владою України останніх на часі економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду. Місія планує поновити зустрічі по завершенню новорічних свят у січні 2021 року», — заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман............


Все дружно на колени..............

Как поговаривал Остап:
"Время, которое у нас есть, — это деньги, которых у нас нет."
"Вы довольно пошлый человек,… вы любите деньги больше, чем надо."
"Вино, женщины и карты нам обеспечены."
"Заграница нам поможет."
"Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!"
"На дороге лежали деньги. Я их подобрал. Смотрите — они даже не запылились!"
"Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли. Сомневаться в наших де́ньгах?!"

Однако ,основное:

"Почём опиум для народа?"

"Мы чужие на этом празднике жизни."
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 18 гру, 2020 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
Повідомлень: 872
З нами з: 09.11.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
Профіль
1
5
9
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:39

  Автор77 написав:vovakwasov
Валютный рынок в контексте ДС
.............."Денис Шмыгаль ожидает Миссию МВФ в феврале" (C)...........

Тимофей Милованов:
.........Місія МВФ розпочне свою роботу в Україні в понеділок.........


-в понеділок дистанційно.
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 287
З нами з: 08.09.19
Подякував: 330 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:05

А в долярових ОВДП під 3,8 розміщують!


Вітаюсь совсіма.


Украина сегодня, 18 декабря, провела расчеты по дополнительному размещению облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) на сумму 600 миллионов долларов с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила 2 миллиарда долларов.

Отмечается, что довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1511
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2077 раз.
 
Профіль
2
2
10
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:37

  Сибарит написав:
  vovan_prm написав:Почему в нашей стране в 21-ом веке до сих пор, не смотря на развитие цифровых технологий, не работают механизмы фьючерсов и опционов?

Мы слишком свободолюбивы, нам форварды ближе :)
Популярность форвардов растет.

Мы настолько свободолюбивы, что даже условия сделок должны контролироваться и утверждаться, но вполне могут иметь и обратный непредсказуемый эффект, а наблюдательные советы для этого у нас забиты представителями западных "инвесторов". По правде говоря, приходится исходить из варианта, какими инструментами и механизмами по определению разрешат пользоваться и работать, не больше не меньше, какие уж тут цифровые технологии.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10329
З нами з: 03.11.08
Подякував: 777 раз.
Подякували: 2284 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:43

  Realist написав:2) Наші банки збирають коротку гривню із населення під 6-8% річних та кредитують Мінфін під 10-10,75%. Де факто і де-юре, ми (населення) завдяки Мінфіну та ситуації, що склалась, проїдаємо гроші. Звичайно, завдяки мультиплікатору, це проїдання також підтримує економіку, але про суттєвий розвиток при даних умовах можна забути.

До мене тільки тепер дійшло. Де-факто Мінфін у спілці із НБУ на останньому аукціоні із продажу ОВДП нарешті запустили заначки пересічних в економіку. Реалізували це по гіршому сценарію і, звичайно, за кошт пересічних. Але хоча б щось із цих грошей залишиться (дороги, бруковані двори і т.п.) бо при такому розвитку подій (я про дефіцит бюджету та нереальний бюджет 2021 року) все це рано чи пізно закінчиться серйозним девалом. А так, враховуючи мультиплікатор, буде не так боляче.
Одним словом, як завжди. Із двох зол - вибрали меншу.

ПС: У кого є малі діти, вас завтра зранку чекає неймовірний вибух емоцій. Щирих, не підробних. Пам'ятайте ці моменти. Вони не так часто трапляються в житті!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 947
З нами з: 23.01.09
Подякував: 650 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:59

  Realist написав:
  Realist написав:2) Наші банки збирають коротку гривню із населення під 6-8% річних та кредитують Мінфін під 10-10,75%. Де факто і де-юре, ми (населення) завдяки Мінфіну та ситуації, що склалась, проїдаємо гроші. Звичайно, завдяки мультиплікатору, це проїдання також підтримує економіку, але про суттєвий розвиток при даних умовах можна забути.

До мене тільки тепер дійшло. Де-факто Мінфін у спілці із НБУ на останньому аукціоні із продажу ОВДП нарешті запустили заначки пересічних в економіку. Реалізували це по гіршому сценарію і, звичайно, за кошт пересічних. ...


Тихо сам с собою я веду беседу :?: :D Гарних вихідних, бережіть себе!
Lady_N
Аватар користувача
 
Повідомлень: 128
З нами з: 05.07.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:04

ГосМаниПулятор ещё подвергает курс повыше,чтобы забугорные буржуины повкуснее зашли,а летом 26,5 ещё увидим.Тогда и закупайтесь.Осенью-зимой смена власти,возможно полная.Тогда частями распродавать,если,конечно, медный таз не прилетит и не накроет.
goldfinger
 
Повідомлень: 642
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:16

  Автор77 написав:vovakwasov
Валютный рынок в контексте ДС
.............."Денис Шмыгаль ожидает Миссию МВФ в феврале" (C)...........

Тимофей Милованов:
.........Місія МВФ розпочне свою роботу в Україні в понеділок.........


Володимир Зеленський
@ZelenskyyUa :
48 хв.

........I welcome the decision of the
@IMFNews
to start its mission in #Ukraine on December 21-23. Because of the #COVID, the mission will communicate online to review the Stand-By Arrangement. Ukraine stays a reliable partner to the IMF as our collaboration will benefit Ukrainian people........

.......Я приветствую решение
@IMFNews
с 21 по 23 декабря начнет свою миссию в Украине. Из-за #COVID миссия будет общаться в режиме онлайн для рассмотрения соглашения о the Stand-By Arrangement. Украина остается надежным партнером МВФ, поскольку наше сотрудничество принесет пользу украинскому народу............


Vladyslav Rashkovan
41 мин.
..........Дистанційна місія МВФ з першого перегляду програми SBA розпочнеться у понеділок, 21 грудня, та продовжиться після новорічних та різдвяних свят.
«Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди у форматі stand-by у період з 21 по 23 грудня. Враховуючи обставини пандемії COVID, місія провадитиме дистанційне обговорення з владою України останніх на часі економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду. Місія планує поновити зустрічі по завершенню новорічних свят у січні 2021 року», — заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман............


Все дружно на колени..............

Как поговаривал Остап:
"Время, которое у нас есть, — это деньги, которых у нас нет."
"Вы довольно пошлый человек,… вы любите деньги больше, чем надо."
"Вино, женщины и карты нам обеспечены."
"Заграница нам поможет."
"Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!"
"На дороге лежали деньги. Я их подобрал. Смотрите — они даже не запылились!"
"Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли. Сомневаться в наших де́ньгах?!"

Однако ,основное:

"Почём опиум для народа?"

"Мы чужие на этом празднике жизни."



Доброй ночи !

ВАС стало приятно читать !


Всех с Св. Николаем !
Всем его Покровительства !
Здоровья и Достатка .
Всем по миллиону долларов и по миллиону евро )))) .
ВСЕ Будет Хорошо !
С Уважением семинарист Холява .
холява
2
 
Повідомлень: 3103
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2890 раз.
Подякували: 2902 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:26

  Realist написав:ПС: У кого є малі діти, вас завтра зранку чекає неймовірний вибух емоцій. Щирих, не підробних. Пам'ятайте ці моменти. Вони не так часто трапляються в житті!


а что завтра будет?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 26.02.09
Подякував: 411 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7006700770087009>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2094, 2095, 2096
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20953 2731813
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 22:51
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 732, 733, 734
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7334 1701332
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 21:47
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 145284
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27526)
18.12.2020 23:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.