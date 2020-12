Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:22

.............."Денис Шмыгаль ожидает Миссию МВФ в феврале" (C)...........Тимофей Милованов:.........Місія МВФ розпочне свою роботу в Україні в понеділок.........Володимир Зеленський@ZelenskyyUa :48 хв.........I welcome the decision of the@IMFNewsto start its mission in #Ukraine on December 21-23. Because of the #COVID, the mission will communicate online to review the Stand-By Arrangement. Ukraine stays a reliable partner to the IMF as our collaboration will benefit Ukrainian people...............Я приветствую решение@IMFNewsс 21 по 23 декабря начнет свою миссию в Украине. Из-за #COVID миссия будет общаться в режиме онлайн для рассмотрения соглашения о the Stand-By Arrangement. Украина остается надежным партнером МВФ, поскольку наше сотрудничество принесет пользу украинскому народу............Vladyslav Rashkovan41 мин...........Дистанційна місія МВФ з першого перегляду програми SBA розпочнеться у понеділок, 21 грудня, та продовжиться після новорічних та різдвяних свят.«Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди у форматі stand-by у період з 21 по 23 грудня. Враховуючи обставини пандемії COVID, місія провадитиме дистанційне обговорення з владою України останніх на часі економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду. Місія планує поновити зустрічі по завершенню новорічних свят у січні 2021 року», — заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман............Все дружно на колени..............Как поговаривал Остап:"Время, которое у нас есть, — это деньги, которых у нас нет.""Вы довольно пошлый человек,… вы любите деньги больше, чем надо.""Вино, женщины и карты нам обеспечены.""Заграница нам поможет.""Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!""На дороге лежали деньги. Я их подобрал. Смотрите — они даже не запылились!""Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли. Сомневаться в наших де́ньгах?!"Однако ,основное:"Почём опиум для народа?""Мы чужие на этом празднике жизни."