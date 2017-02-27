Амвросий
Завтра День Чудес !
Святой Николай Угодник ,Ликийский ,ВСЕМ Здоровье и Удачу раздает !
Тем , кто не баловался !
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:30
Амвросий
Завтра День Чудес !
Святой Николай Угодник ,Ликийский ,ВСЕМ Здоровье и Удачу раздает !
Тем , кто не баловался !
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:06
прекрасні слова за глибиною змісту ... як би це не дивно звучало від мене
діти ростуть швидше, аніж ми встигаємо концентрувати на цьому увагу ...
Зі святом усіх і виключно ДОБРА!
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