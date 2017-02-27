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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7006700770087009
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:30

Амвросий

Завтра День Чудес !
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Тем , кто не баловался !
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:38

ясно :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:06

  Realist написав:ПС: У кого є малі діти, вас завтра зранку чекає неймовірний вибух емоцій. Щирих, не підробних. Пам'ятайте ці моменти. Вони не так часто трапляються в житті!

прекрасні слова за глибиною змісту ... як би це не дивно звучало від мене :)
діти ростуть швидше, аніж ми встигаємо концентрувати на цьому увагу ...
Зі святом усіх і виключно ДОБРА!
stas_rst
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Амвросий

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