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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:30
Амвросий
Завтра День Чудес !
Святой Николай Угодник ,Ликийский ,ВСЕМ Здоровье и Удачу раздает !
Тем , кто не баловался !
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холява
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:06
Realist написав:
ПС: У кого є малі діти, вас завтра зранку чекає неймовірний вибух емоцій. Щирих, не підробних. Пам'ятайте ці моменти. Вони не так часто трапляються в житті!
прекрасні слова за глибиною змісту ... як би це не дивно звучало від мене
діти ростуть швидше, аніж ми встигаємо концентрувати на цьому увагу ...
Зі святом усіх і виключно ДОБРА!
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Додано: Суб 19 гру, 2020 10:02
холява написав:
Святой Николай Угодник ,Ликийский ,ВСЕМ Здоровье и Удачу раздает !
Тем , кто не баловался !
Покровитель узников и неправедно осужденных
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Суб 19 гру, 2020 11:10
matroSkin написав:Сибарит
Не тот ответ, который я хотел услышать))
Собственно, мне всё равно, сколько (недо)заработают банки.
Интересно, насколько проф. среда поверила в бакс-всё, проникающий в ширнармассы.
Мне показалось, что я вывел некую количественную оценку: на 1/7
(доля предположительной макс. возможной покупки грвн. овгз за бакс резами
, допустим, банками: 6/42). Ну нет - так нет))
Просадка курса во вт-ср хорошо просматривалась с предыдущей недели.
Не могли профессионалы рынка это не видеть и полезть с плановой
продажей во вт. Да и в среду до обеда.
И экспортеры не должны были. До закрытия года еще 2 недели - чего в самую толкучку лезть? Паническая реакция на анонс в Пн. расширенного меню аукциона?
Может быть. Значит, паническая составляющая курса формируется не только презренными оленями, хомячкам и леммингами, но и матерыми волками рынка
юрлица зарабатывают не на курсах - и продают ее тогда, когда им нужны деньги - а обычно деньги нужны как раз при неинтересных курсах
обычно денег не хватает никогда - а курсовая разница - это или приятный бонус, или плановые потери.
так что не ищите этот фактор экспортеров при колебаниях курса - его нет
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