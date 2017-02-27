Амвросий
Завтра День Чудес !
Святой Николай Угодник ,Ликийский ,ВСЕМ Здоровье и Удачу раздает !
Тем , кто не баловался !
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:30
Амвросий
Завтра День Чудес !
Святой Николай Угодник ,Ликийский ,ВСЕМ Здоровье и Удачу раздает !
Тем , кто не баловался !
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:06
прекрасні слова за глибиною змісту ... як би це не дивно звучало від мене
діти ростуть швидше, аніж ми встигаємо концентрувати на цьому увагу ...
Зі святом усіх і виключно ДОБРА!
Додано: Суб 19 гру, 2020 07:37
С Праздником всех. Меня ещё и угораздило в этот день родиться. Маме повезло, всегда одним подарком двух зайцев убивала.
Додано: Суб 19 гру, 2020 09:45
Додано: Суб 19 гру, 2020 10:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Покровитель узников и неправедно осужденных
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Суб 19 гру, 2020 11:10
юрлица зарабатывают не на курсах - и продают ее тогда, когда им нужны деньги - а обычно деньги нужны как раз при неинтересных курсах
обычно денег не хватает никогда - а курсовая разница - это или приятный бонус, или плановые потери.
так что не ищите этот фактор экспортеров при колебаниях курса - его нет
Додано: Суб 19 гру, 2020 11:37
Комусь Миколай приносить цукерки, а комусь - смарт-квартиру!
То що, в нуль не летимо?
І на 30 не йдемо?
Але мені тепер трохи пох на курс - свою гривневу котлетку таки забетонуВАВ!
Як завжди - зробив всіх разом! ©
п. с.
2 Фонда пішло в бетон, як вода в суху землю! Ще й доклав трохи... - але в іпотеку НЕ поліз!
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
=
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 19 гру, 2020 12:23
Додано: Суб 19 гру, 2020 12:25
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