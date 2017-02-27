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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7007700870097010>
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:30

Амвросий

Завтра День Чудес !
Святой Николай Угодник ,Ликийский ,ВСЕМ Здоровье и Удачу раздает !
Тем , кто не баловался !
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:38

ясно :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:06

  Realist написав:ПС: У кого є малі діти, вас завтра зранку чекає неймовірний вибух емоцій. Щирих, не підробних. Пам'ятайте ці моменти. Вони не так часто трапляються в житті!

прекрасні слова за глибиною змісту ... як би це не дивно звучало від мене :)
діти ростуть швидше, аніж ми встигаємо концентрувати на цьому увагу ...
Зі святом усіх і виключно ДОБРА!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 07:37

С Праздником всех. Меня ещё и угораздило в этот день родиться. Маме повезло, всегда одним подарком двух зайцев убивала. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 09:45

  Striker написав:С Праздником всех. Меня ещё и угораздило в этот день родиться. Маме повезло, всегда одним подарком двух зайцев убивала. :)

З Днем народження ! :)
Нехай Все буде ДОБРЕ !
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 10:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Святой Николай Угодник ,Ликийский ,ВСЕМ Здоровье и Удачу раздает !
Тем , кто не баловался !

Покровитель узников и неправедно осужденных :wink:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 11:10

  matroSkin написав:Сибарит
Не тот ответ, который я хотел услышать))
Собственно, мне всё равно, сколько (недо)заработают банки.
Интересно, насколько проф. среда поверила в бакс-всё, проникающий в ширнармассы.
Мне показалось, что я вывел некую количественную оценку: на 1/7
(доля предположительной макс. возможной покупки грвн. овгз за бакс резами, допустим, банками: 6/42). Ну нет - так нет))
Просадка курса во вт-ср хорошо просматривалась с предыдущей недели.
Не могли профессионалы рынка это не видеть и полезть с плановой продажей во вт. Да и в среду до обеда.
И экспортеры не должны были. До закрытия года еще 2 недели - чего в самую толкучку лезть? Паническая реакция на анонс в Пн. расширенного меню аукциона?
Может быть. Значит, паническая составляющая курса формируется не только презренными оленями, хомячкам и леммингами, но и матерыми волками рынка 8)


юрлица зарабатывают не на курсах - и продают ее тогда, когда им нужны деньги - а обычно деньги нужны как раз при неинтересных курсах :lol:
обычно денег не хватает никогда - а курсовая разница - это или приятный бонус, или плановые потери.
так что не ищите этот фактор экспортеров при колебаниях курса - его нет :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 11:37

Комусь Миколай приносить цукерки, а комусь - смарт-квартиру!

То що, в нуль не летимо? :)
І на 30 не йдемо? :)

Але мені тепер трохи пох на курс - свою гривневу котлетку таки забетонуВАВ! :D

Як завжди - зробив всіх разом! © :D

п. с.
2 Фонда пішло в бетон, як вода в суху землю! Ще й доклав трохи... - але в іпотеку НЕ поліз! ;)

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

=
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:23

  Долярчик написав:То що, в нуль не летимо? :)
І на 30 не йдемо? :)

Але мені тепер трохи пох на курс - свою гривневу котлетку таки забетонуВАВ! :D
=


Вітаю Вас! Хай щастить з новою хатинкою!
fler
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:25

  Striker написав:С Праздником всех. Меня ещё и угораздило в этот день родиться. Маме повезло, всегда одним подарком двух зайцев убивала. :)


Побольших сумм тебе денег. чтобы не нужно было думать о курсе доллара. а только его иметь.
Кучинелли
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Амвросий

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