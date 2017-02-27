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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7007700870097010
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кто как думает, доллар ещё останется резервной валютой хотя бы лет 5?
Имхо:
кросс - курс евро к доллару взлетит до 1 июля до 1,46.
евро будет дороже доллара на 50% следующие пять лет.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 гру, 2020 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

[quote="5125503:Shaman"]юрлица зарабатывают не на курсах - и продают ее тогда, когда им нужны деньги - а обычно деньги нужны как раз при неинтересных курсах

Физлица точно так же.Успешные люди зарабатывают и излишек инвестируют в различные инструменты в завти от сумм.Чаще это валюта. далее другие.Т о валюта покупается всегда и это является признаком благополучия.А заклинания и танцы вокруг гривны явл признаком беспомощности и упования на удачу. которая чаще отвернулась.
Кучинелли
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