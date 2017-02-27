кто как думает, доллар ещё останется резервной валютой хотя бы лет 5?
Имхо:
кросс - курс евро к доллару взлетит до 1 июля до 1,46.
евро будет дороже доллара на 50% следующие пять лет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 гру, 2020 12:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
кто как думает, доллар ещё останется резервной валютой хотя бы лет 5?
Имхо:
кросс - курс евро к доллару взлетит до 1 июля до 1,46.
евро будет дороже доллара на 50% следующие пять лет.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 гру, 2020 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 19 гру, 2020 12:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
[quote="5125503:Shaman"]юрлица зарабатывают не на курсах - и продают ее тогда, когда им нужны деньги - а обычно деньги нужны как раз при неинтересных курсах
Физлица точно так же.Успешные люди зарабатывают и излишек инвестируют в различные инструменты в завти от сумм.Чаще это валюта. далее другие.Т о валюта покупается всегда и это является признаком благополучия.А заклинания и танцы вокруг гривны явл признаком беспомощности и упования на удачу. которая чаще отвернулась.
Додано: Суб 19 гру, 2020 12:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Рассказывают, на вторник намечено большое размещение.
Это правда?
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:06
Дякую!
А Вам, міцного-міцнющого здоров'я бажаю!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:06
да -
Не обращайте внимания на "Оголошення про НЕПРОВЕДЕННЯ розміщення облігацій внутрішньої державної позики" - должен быть, 11 видов бумаг.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Неужели ФРС США сам роет могилу доллару, разбрасывая триллионы "вертолётных денег"?
Когда подешевеет доллар, кому он в мире будет нужен? Тогда влияние США в мире опустится в ноль. А Рашастан вместе с БРИКСом перейдя на юани или что там они выдумают, будут основной доминируещей силой в мире!
Так что творит ФРС включив свой бешенный печатный денежный станок?
Что он творит?!!
Кто объяснит?
Или мир на биткоины и другую крипту перейдёт?
Что происходит?
Ой чувствую, что фиатным деньгам (в 1ю очередь доллару) приходит быстрый конец.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 гру, 2020 14:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:09
Потом включат пылесос, уже было много раз, не переживайте за доллар, инфляция там под контролем, ну надуется фонда или биток будет 30к стоить, вам с того что?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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