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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7007700870097010
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кто как думает, доллар ещё останется резервной валютой хотя бы лет 5?
Имхо:
кросс - курс евро к доллару взлетит до 1 июля до 1,46.
евро будет дороже доллара на 50% следующие пять лет.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 гру, 2020 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

[quote="5125503:Shaman"]юрлица зарабатывают не на курсах - и продают ее тогда, когда им нужны деньги - а обычно деньги нужны как раз при неинтересных курсах

Физлица точно так же.Успешные люди зарабатывают и излишек инвестируют в различные инструменты в завти от сумм.Чаще это валюта. далее другие.Т о валюта покупается всегда и это является признаком благополучия.А заклинания и танцы вокруг гривны явл признаком беспомощности и упования на удачу. которая чаще отвернулась.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рассказывают, на вторник намечено большое размещение.
Это правда?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:06

  fler написав:
  Долярчик написав:То що, в нуль не летимо? :)
І на 30 не йдемо? :)

Але мені тепер трохи пох на курс - свою гривневу котлетку таки забетонуВАВ! :D
=


Вітаю Вас! Хай щастить з новою хатинкою!

Дякую!
А Вам, міцного-міцнющого здоров'я бажаю!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:06

  Captain Obvious написав:Рассказывают, на вторник намечено большое размещение.
Это правда?

да - https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
Не обращайте внимания на "Оголошення про НЕПРОВЕДЕННЯ розміщення облігацій внутрішньої державної позики" - должен быть, 11 видов бумаг.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Неужели ФРС США сам роет могилу доллару, разбрасывая триллионы "вертолётных денег"?
Когда подешевеет доллар, кому он в мире будет нужен? Тогда влияние США в мире опустится в ноль. А Рашастан вместе с БРИКСом перейдя на юани или что там они выдумают, будут основной доминируещей силой в мире!
Так что творит ФРС включив свой бешенный печатный денежный станок?
Что он творит?!!
Кто объяснит?
Или мир на биткоины и другую крипту перейдёт?
Что происходит?
Ой чувствую, что фиатным деньгам (в 1ю очередь доллару) приходит быстрый конец.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 гру, 2020 14:11, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:09

  Yuri_61 написав:Неужели ФРС США сам роет себе могилу, разбрасывая триллионы "вертолётных денег"?
Когда подешевеет доллар, кому он в мире будет нужен? Тогда влияние США в мире опустится в ноль. А Рашастан вместе с БРИКСом перейдя на юани или что там они выдумают, будут основной доминируещей силой в мире!
Так что творит ФРС включив свой бешенный печатный денежный станок?
Что он творит?!!

Потом включат пылесос, уже было много раз, не переживайте за доллар, инфляция там под контролем, ну надуется фонда или биток будет 30к стоить, вам с того что?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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