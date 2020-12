Додано: Суб 19 гру, 2020 13:06

Captain Obvious написав: Рассказывают, на вторник намечено большое размещение.

Это правда? Рассказывают, на вторник намечено большое размещение.Это правда?

да - https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv

Не обращайте внимания на "Оголошення про НЕПРОВЕДЕННЯ розміщення облігацій внутрішньої державної позики" - должен быть, 11 видов бумаг. да -Не обращайте внимания на "Оголошення про НЕПРОВЕДЕННЯ розміщення облігацій внутрішньої державної позики" - должен быть, 11 видов бумаг.

"The quieter you become, the more you are able to hear"