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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7008700970107011
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:14

  Yuri_61 написав:кто как думает, доллар ещё останется резервной валютой хотя бы лет 5?
Имхо:
кросс - курс евро к доллару взлетит до 1 июля до 1,46.
евро будет дороже доллара на 50% следующие пять лет.

Вертолётные деньги доступны только жителям сша а не всему миру, в остальных странах чтобы купить в обменке 1 доллар по прежнему надо вырастить (и продать) кило мяса, пару кило бананов или риса. Другими словами, пока доллар резервная валюта можно бесконечно спасать жителей сша за счет остальных людей мира. А резервной она будет до тех пор пока не появится общепризнанная альтернатива. Биток и золото на альтернативу не тянут, физическим золотом сложно рассчитываться, а биток вообще не деньги а чьи то фантазии, в которые почему то верят миллионы.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:22

Вчера по тв прошла инфа, что инвестфонд Драгон Кэпитал и еще несколько контор ожидают курс в 1 полугодии 2021 на уровне 27 и даже возможно до 26. А со 2-го полугодия вверх до 28 к концу 2021 года.
fin
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:24

  fin написав:Вчера по тв прошла инфа, что инвестфонд Драгон Кэпитал и еще несколько контор ожидают курс в 1 полугодии 2021 на уровне 27 и даже возможно до 26. А со 2-го полугодия вверх до 28 к концу 2021 года.

мы и без них это знаем :)
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Биток и золото на альтернативу не тянут, физическим золотом сложно рассчитываться, а биток вообще не деньги а чьи то фантазии, в которые почему то верят миллионы.

У воскресіння Христа вже дві тисячі років вірять, в папірці, які замінили золоті монети, не так довго вірять, а зараз настала черга вірити в децентролізовану обмежену емісію нічим не підкріплених наборів бітів.
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