Yuri_61 написав:кто как думает, доллар ещё останется резервной валютой хотя бы лет 5? Имхо: кросс - курс евро к доллару взлетит до 1 июля до 1,46. евро будет дороже доллара на 50% следующие пять лет.
Вертолётные деньги доступны только жителям сша а не всему миру, в остальных странах чтобы купить в обменке 1 доллар по прежнему надо вырастить (и продать) кило мяса, пару кило бананов или риса. Другими словами, пока доллар резервная валюта можно бесконечно спасать жителей сша за счет остальных людей мира. А резервной она будет до тех пор пока не появится общепризнанная альтернатива. Биток и золото на альтернативу не тянут, физическим золотом сложно рассчитываться, а биток вообще не деньги а чьи то фантазии, в которые почему то верят миллионы.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
fin написав:Вчера по тв прошла инфа, что инвестфонд Драгон Кэпитал и еще несколько контор ожидают курс в 1 полугодии 2021 на уровне 27 и даже возможно до 26. А со 2-го полугодия вверх до 28 к концу 2021 года.
vitaliian написав:Биток и золото на альтернативу не тянут, физическим золотом сложно рассчитываться, а биток вообще не деньги а чьи то фантазии, в которые почему то верят миллионы.
У воскресіння Христа вже дві тисячі років вірять, в папірці, які замінили золоті монети, не так довго вірять, а зараз настала черга вірити в децентролізовану обмежену емісію нічим не підкріплених наборів бітів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.