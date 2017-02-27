fin написав:Вчера по тв прошла инфа, что инвестфонд Драгон Кэпитал и еще несколько контор ожидают курс в 1 полугодии 2021 на уровне 27 и даже возможно до 26. А со 2-го полугодия вверх до 28 к концу 2021 года.
vitaliian написав:Биток и золото на альтернативу не тянут, физическим золотом сложно рассчитываться, а биток вообще не деньги а чьи то фантазии, в которые почему то верят миллионы.
У воскресіння Христа вже дві тисячі років вірять, в папірці, які замінили золоті монети, не так довго вірять, а зараз настала черга вірити в децентролізовану обмежену емісію нічим не підкріплених наборів бітів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Striker написав:Покупательная способность доллара за последние 100 с лишним лет.
Таки да, но все познается в сравнении. Гривна прошла этот же славный путь за 24 года, и сегодня ее покупательная способность не превышает 4% от первой эмитированной в 1996-м. 6% от доллара образца тех лет, а у него тоже девалюация, что следует из вашего же графика.
Фидуциарные деньги - все слабые, а доллар - самый сильный из этих слабых
vitaliian написав:Потом включат пылесос, уже было много раз, не переживайте за доллар, инфляция там под контролем, ну надуется фонда или биток будет 30к стоить, вам с того что?
согласен, пока зря паникую. надо следит за инфляцией в США. "лишние" доллары стерилизуют со временем крах "пузырей" на фондовых рынках и криптовалютных "пузырей".,но почему то здешний вестник апокалипсиса доллара ghhgwh (или как его там) этого не понимает.
Малышка удачно жизнь начала ))) Вот что значит мир гаджетов и диджитализации, молодец, да и родители видимо тоже молодцы. Фантастика, аплодирую. Как мир меняется быстро.
Шестилетняя Настя Радзинская второй год подряд попала в рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube по версии Forbes. Доходы Радзинской за год YouTube оценил в $18,5 млн. Это единственный представитель женского пола в топ-10 блогеров видеосервиса. Радзинская попадает в список второй год подряд. В 2019-м она заняла третье место. Тогда ее доходы были немного меньше — $18 млн за год.
Striker написав:Покупательная способность доллара за последние 100 с лишним лет.
Таки да, но все познается в сравнении. Гривна прошла этот же славный путь за 24 года, и сегодня ее покупательная способность не превышает 4% от первой эмитированной в 1996-м. 6% от доллара образца тех лет, а у него тоже девалюация, что следует из вашего же графика.
Фидуциарные деньги - все слабые, а доллар - самый сильный из этих слабых
Хранить сбережения в любых деньгах - самоубийство, все деньги подвержены инфляции и политическим рискам. Для текущих расчётов вам должно быть без разницы сколько стоил тот или иной товар (или «весил» доллар) в 1996 году, вопрос в чем хранить сбережения- открытый, я для себя ответа пока не нашёл, на ликвидную недвижимость ценник - космос, а неликвид подешевеет при первой же девальвации.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 гру, 2020 19:44, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз