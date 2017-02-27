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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7009701070117012>
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:22

Вчера по тв прошла инфа, что инвестфонд Драгон Кэпитал и еще несколько контор ожидают курс в 1 полугодии 2021 на уровне 27 и даже возможно до 26. А со 2-го полугодия вверх до 28 к концу 2021 года.
fin
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:24

  fin написав:Вчера по тв прошла инфа, что инвестфонд Драгон Кэпитал и еще несколько контор ожидают курс в 1 полугодии 2021 на уровне 27 и даже возможно до 26. А со 2-го полугодия вверх до 28 к концу 2021 года.

мы и без них это знаем :)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Биток и золото на альтернативу не тянут, физическим золотом сложно рассчитываться, а биток вообще не деньги а чьи то фантазии, в которые почему то верят миллионы.

У воскресіння Христа вже дві тисячі років вірять, в папірці, які замінили золоті монети, не так довго вірять, а зараз настала черга вірити в децентролізовану обмежену емісію нічим не підкріплених наборів бітів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:12

Покупательная способность доллара за последние 100 с лишним лет.

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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:29

  Striker написав:Покупательная способность доллара за последние 100 с лишним лет.

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Таки да, но все познается в сравнении. Гривна прошла этот же славный путь за 24 года, и сегодня ее покупательная способность не превышает 4% от первой эмитированной в 1996-м. 6% от доллара образца тех лет, а у него тоже девалюация, что следует из вашего же графика.

Фидуциарные деньги - все слабые, а доллар - самый сильный из этих слабых
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:48

  Мизантрóп написав:
  холява написав:Святой Николай Угодник ,Ликийский ,ВСЕМ Здоровье и Удачу раздает !
Тем , кто не баловался !

Покровитель узников и неправедно осужденных :wink:


Тепер він ще за неправедно забанених.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:00

  Yuri_61 написав:
  vitaliian написав:Потом включат пылесос, уже было много раз, не переживайте за доллар, инфляция там под контролем, ну надуется фонда или биток будет 30к стоить, вам с того что?


согласен, пока зря паникую.
надо следит за инфляцией в США.
"лишние" доллары стерилизуют со временем крах "пузырей" на фондовых рынках и криптовалютных "пузырей".,но почему то здешний вестник апокалипсиса доллара ghhgwh (или как его там) этого не понимает.

Я по тем пузырям о реальной инфляции и не сужу, хотя и их полностью не стерилизуют, кто-то успеет вовремя выскочить. Я сужу, например, по денежной массе:
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:03

Малышка удачно жизнь начала ))) Вот что значит мир гаджетов и диджитализации, молодец, да и родители видимо тоже молодцы.
Фантастика, аплодирую. Как мир меняется быстро.

Шестилетняя Настя Радзинская второй год подряд попала в рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube по версии Forbes.
Доходы Радзинской за год YouTube оценил в $18,5 млн. Это единственный представитель женского пола в топ-10 блогеров видеосервиса.
Радзинская попадает в список второй год подряд. В 2019-м она заняла третье место. Тогда ее доходы были немного меньше — $18 млн за год.

https://www.forbes.com/sites/maddieberg ... 9ca0b16e50
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Малышка удачно жизнь начала ))) Вот что значит мир гаджетов и диджитализации, молодец, да и родители видимо тоже молодцы.
Фантастика, аплодирую. Как мир меняется быстро.

Извиняюсь за оффтоп, но вспомнил фильм "Идиократия".
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:42

  zРадио написав:
  Striker написав:Покупательная способность доллара за последние 100 с лишним лет.

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Таки да, но все познается в сравнении. Гривна прошла этот же славный путь за 24 года, и сегодня ее покупательная способность не превышает 4% от первой эмитированной в 1996-м. 6% от доллара образца тех лет, а у него тоже девалюация, что следует из вашего же графика.

Фидуциарные деньги - все слабые, а доллар - самый сильный из этих слабых

Хранить сбережения в любых деньгах - самоубийство, все деньги подвержены инфляции и политическим рискам. Для текущих расчётов вам должно быть без разницы сколько стоил тот или иной товар (или «весил» доллар) в 1996 году, вопрос в чем хранить сбережения- открытый, я для себя ответа пока не нашёл, на ликвидную недвижимость ценник - космос, а неликвид подешевеет при первой же девальвации.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 гру, 2020 19:44, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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