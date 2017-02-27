|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 гру, 2020 19:44
lapay написав: vitaliian написав:
Биток и золото на альтернативу не тянут, физическим золотом сложно рассчитываться, а биток вообще не деньги а чьи то фантазии, в которые почему то верят миллионы.
У воскресіння Христа вже дві тисячі років вірять, в папірці, які замінили золоті монети, не так довго вірять, а зараз настала черга вірити в децентролізовану обмежену емісію нічим не підкріплених наборів бітів.
Ещё 5 лет назад было всем сказано, что у кого не будет биткоинов и сатош, тот вообще останется без денег. Можно верить, а можно нет. Поживем - увидим.
Всех с Праздником !
И да воздастся каждому по вере его.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 927
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 гру, 2020 19:57
andrein написав:
Ещё 5 лет назад было всем сказано, что у кого не будет биткоинов и сатош, тот вообще останется без денег. Можно верить, а можно нет. Поживем - увидим.
5 лет достаточно большой период оценить истинное суждение или ложное. Деньги это доверие независимо от их формы, будь то монетки, бумажки, пластик, зеркала, камешки, облигации, циферки на мониторе, чип в пальце или на лбу.. неважно! Важно только доверие, а доверие за 5-10 лет не приобретается,
битку чтобы заменить доллар надо 50 лет активного мирового пиара, чтобы карты в биткоинах выдавали все банки, и принимали к оплате все супермаркеты, при этом чтобы кто то платежеспособный гарантировал своими золотыми резервами (или ядерным оружием) их платежеспособность и безопасность, что само по себе бесплатным быть не может (гарантии стоят денег потому что несут риски), как то так. А слепая вера это не про деньги.
Тут выше спрашивали сколько ещё доллар будет резервной валютой, но так никто не озвучил какие есть ему альтернативы...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 5340
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 1556 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 гру, 2020 20:09
vitaliian написав: andrein написав:
Ещё 5 лет назад было всем сказано, что у кого не будет биткоинов и сатош, тот вообще останется без денег. Можно верить, а можно нет. Поживем - увидим.
5 лет достаточно большой период оценить истинное суждение или ложное. Деньги это доверие независимо от их формы, будь то монетки, бумажки, пластик, зеркала, камешки, облигации, циферки на мониторе, чип в пальце или на лбу.. неважно! Важно только доверие, а доверие за 5-10 лет не приобретается,
битку чтобы заменить доллар надо 50 лет активного мирового пиара, чтобы карты в биткоинах выдавали все банки, и принимали к оплате все супермаркеты, при этом чтобы кто то платежеспособный гарантировал своими золотыми резервами (или ядерным оружием) их платежеспособность и безопасность, что само по себе бесплатным быть не может (гарантии стоят денег потому что несут риски), как то так. А слепая вера это не про деньги.
Капитализация биткоина уже в 20 раз превысила капитализацию украинской гривны.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9358
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1182 раз.
- Подякували: 1639 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 гру, 2020 20:17
Zebra написав:
Капитализация биткоина уже в 20 раз превысила капитализацию украинской гривны.
осталось только битку завести свое государство.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 5340
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 1556 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ribakaras
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20955
|2733406
|
Суб 19 гру, 2020 19:03
Zebra
|
|7335
|1702261
|
|
|634
|145383
|
|