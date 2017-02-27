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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7009701070117012
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:44

  lapay написав:
  vitaliian написав:Биток и золото на альтернативу не тянут, физическим золотом сложно рассчитываться, а биток вообще не деньги а чьи то фантазии, в которые почему то верят миллионы.

У воскресіння Христа вже дві тисячі років вірять, в папірці, які замінили золоті монети, не так довго вірять, а зараз настала черга вірити в децентролізовану обмежену емісію нічим не підкріплених наборів бітів.


Ещё 5 лет назад было всем сказано, что у кого не будет биткоинов и сатош, тот вообще останется без денег. Можно верить, а можно нет. Поживем - увидим. :)
Всех с Праздником !
И да воздастся каждому по вере его.
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:57

  andrein написав:
Ещё 5 лет назад было всем сказано, что у кого не будет биткоинов и сатош, тот вообще останется без денег. Можно верить, а можно нет. Поживем - увидим. :)
5 лет достаточно большой период оценить истинное суждение или ложное. Деньги это доверие независимо от их формы, будь то монетки, бумажки, пластик, зеркала, камешки, облигации, циферки на мониторе, чип в пальце или на лбу.. неважно! Важно только доверие, а доверие за 5-10 лет не приобретается,

битку чтобы заменить доллар надо 50 лет активного мирового пиара, чтобы карты в биткоинах выдавали все банки, и принимали к оплате все супермаркеты, при этом чтобы кто то платежеспособный гарантировал своими золотыми резервами (или ядерным оружием) их платежеспособность и безопасность, что само по себе бесплатным быть не может (гарантии стоят денег потому что несут риски), как то так. А слепая вера это не про деньги.

Тут выше спрашивали сколько ещё доллар будет резервной валютой, но так никто не озвучил какие есть ему альтернативы...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:09

  vitaliian написав:
  andrein написав:
Ещё 5 лет назад было всем сказано, что у кого не будет биткоинов и сатош, тот вообще останется без денег. Можно верить, а можно нет. Поживем - увидим. :)
5 лет достаточно большой период оценить истинное суждение или ложное. Деньги это доверие независимо от их формы, будь то монетки, бумажки, пластик, зеркала, камешки, облигации, циферки на мониторе, чип в пальце или на лбу.. неважно! Важно только доверие, а доверие за 5-10 лет не приобретается,

битку чтобы заменить доллар надо 50 лет активного мирового пиара, чтобы карты в биткоинах выдавали все банки, и принимали к оплате все супермаркеты, при этом чтобы кто то платежеспособный гарантировал своими золотыми резервами (или ядерным оружием) их платежеспособность и безопасность, что само по себе бесплатным быть не может (гарантии стоят денег потому что несут риски), как то так. А слепая вера это не про деньги.

Капитализация биткоина уже в 20 раз превысила капитализацию украинской гривны.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:17

  Zebra написав:Капитализация биткоина уже в 20 раз превысила капитализацию украинской гривны.
осталось только битку завести свое государство.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:15

  vitaliian написав:
  andrein написав:
Ещё 5 лет назад было всем сказано, что у кого не будет биткоинов и сатош, тот вообще останется без денег. Можно верить, а можно нет. Поживем - увидим. :)
5 лет достаточно большой период оценить истинное суждение или ложное. Деньги это доверие независимо от их формы, будь то монетки, бумажки, пластик, зеркала, камешки, облигации, циферки на мониторе, чип в пальце или на лбу.. неважно! Важно только доверие, а доверие за 5-10 лет не приобретается,

битку чтобы заменить доллар надо 50 лет активного мирового пиара, чтобы карты в биткоинах выдавали все банки, и принимали к оплате все супермаркеты, при этом чтобы кто то платежеспособный гарантировал своими золотыми резервами (или ядерным оружием) их платежеспособность и безопасность, что само по себе бесплатным быть не может (гарантии стоят денег потому что несут риски), как то так. А слепая вера это не про деньги.

Тут выше спрашивали сколько ещё доллар будет резервной валютой, но так никто не озвучил какие есть ему альтернативы...

так уже PayPal заявив, а там і банки та інвестфонди підтягнуться.
Впердє планєти ПСА: Сингапур щось мутить, КНР, Південна Корея.
Буде цікаво.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Понятно, что через доллар США влияют на власть предержащих в других странах. Это никому не понравится. Биток - это анонимность и независимость от любого государства. За ним будущее. Даже я , старый пень, это сейчас понял.
Другое дело, что биток может "умереть" и его заменит более совершенная цифровая технология.
А доллару сто пудов придёт конец, как резервной валюте.
Не будет фиатных денег скоро. Будет цифровая валюта.
Бумажные деньги - это атавизм в наше время.
Бумажныке Евро, доллары, юани - все они скоро очеЕЕнь скоро исчезнут.ИМХО.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:55

  flyman написав:так уже PayPal заявив, а там і банки та інвестфонди підтягнуться.
Впердє планєти ПСА: Сингапур щось мутить, КНР, Південна Корея.
Буде цікаво.

Вспоминается, ровно 3 года назад такая же истерия была. Но кроме хайпа и пустого пиара, ничего за это время так и не произошло.
hxbbgaf
 
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