Додано: Суб 19 гру, 2020 19:57

andrein написав:

Ещё 5 лет назад было всем сказано, что у кого не будет биткоинов и сатош, тот вообще останется без денег. Можно верить, а можно нет. Поживем - увидим. Ещё 5 лет назад было всем сказано, что у кого не будет биткоинов и сатош, тот вообще останется без денег. Можно верить, а можно нет. Поживем - увидим.

5 лет достаточно большой период оценить истинное суждение или ложное. Деньги это доверие независимо от их формы, будь то монетки, бумажки, пластик, зеркала, камешки, облигации, циферки на мониторе, чип в пальце или на лбу.. неважно! Важно только доверие, а доверие за 5-10 лет не приобретается,битку чтобы заменить доллар надо 50 лет активного мирового пиара, чтобы карты в биткоинах выдавали все банки, и принимали к оплате все супермаркеты, при этом чтобы кто то платежеспособный гарантировал своими золотыми резервами (или ядерным оружием) их платежеспособность и безопасность, что само по себе бесплатным быть не может (гарантии стоят денег потому что несут риски), как то так. А слепая вера это не про деньги.Тут выше спрашивали сколько ещё доллар будет резервной валютой, но так никто не озвучил какие есть ему альтернативы...