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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 гру, 2020 19:44
lapay написав: vitaliian написав:
Биток и золото на альтернативу не тянут, физическим золотом сложно рассчитываться, а биток вообще не деньги а чьи то фантазии, в которые почему то верят миллионы.
У воскресіння Христа вже дві тисячі років вірять, в папірці, які замінили золоті монети, не так довго вірять, а зараз настала черга вірити в децентролізовану обмежену емісію нічим не підкріплених наборів бітів.
Ещё 5 лет назад было всем сказано, что у кого не будет биткоинов и сатош, тот вообще останется без денег. Можно верить, а можно нет. Поживем - увидим.
Всех с Праздником !
И да воздастся каждому по вере его.
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andrein
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Додано: Суб 19 гру, 2020 19:57
andrein написав:
Ещё 5 лет назад было всем сказано, что у кого не будет биткоинов и сатош, тот вообще останется без денег. Можно верить, а можно нет. Поживем - увидим.
5 лет достаточно большой период оценить истинное суждение или ложное. Деньги это доверие независимо от их формы, будь то монетки, бумажки, пластик, зеркала, камешки, облигации, циферки на мониторе, чип в пальце или на лбу.. неважно! Важно только доверие, а доверие за 5-10 лет не приобретается,
битку чтобы заменить доллар надо 50 лет активного мирового пиара, чтобы карты в биткоинах выдавали все банки, и принимали к оплате все супермаркеты, при этом чтобы кто то платежеспособный гарантировал своими золотыми резервами (или ядерным оружием) их платежеспособность и безопасность, что само по себе бесплатным быть не может (гарантии стоят денег потому что несут риски), как то так. А слепая вера это не про деньги.
Тут выше спрашивали сколько ещё доллар будет резервной валютой, но так никто не озвучил какие есть ему альтернативы...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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vitaliian
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Додано: Суб 19 гру, 2020 20:09
vitaliian написав: andrein написав:
Ещё 5 лет назад было всем сказано, что у кого не будет биткоинов и сатош, тот вообще останется без денег. Можно верить, а можно нет. Поживем - увидим.
5 лет достаточно большой период оценить истинное суждение или ложное. Деньги это доверие независимо от их формы, будь то монетки, бумажки, пластик, зеркала, камешки, облигации, циферки на мониторе, чип в пальце или на лбу.. неважно! Важно только доверие, а доверие за 5-10 лет не приобретается,
битку чтобы заменить доллар надо 50 лет активного мирового пиара, чтобы карты в биткоинах выдавали все банки, и принимали к оплате все супермаркеты, при этом чтобы кто то платежеспособный гарантировал своими золотыми резервами (или ядерным оружием) их платежеспособность и безопасность, что само по себе бесплатным быть не может (гарантии стоят денег потому что несут риски), как то так. А слепая вера это не про деньги.
Капитализация биткоина уже в 20 раз превысила капитализацию украинской гривны.
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Zebra
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Додано: Суб 19 гру, 2020 20:17
Zebra написав:
Капитализация биткоина уже в 20 раз превысила капитализацию украинской гривны.
осталось только битку завести свое государство.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Додано: Суб 19 гру, 2020 21:15
vitaliian написав: andrein написав:
Ещё 5 лет назад было всем сказано, что у кого не будет биткоинов и сатош, тот вообще останется без денег. Можно верить, а можно нет. Поживем - увидим.
5 лет достаточно большой период оценить истинное суждение или ложное. Деньги это доверие независимо от их формы, будь то монетки, бумажки, пластик, зеркала, камешки, облигации, циферки на мониторе, чип в пальце или на лбу.. неважно! Важно только доверие, а доверие за 5-10 лет не приобретается,
битку чтобы заменить доллар надо 50 лет активного мирового пиара, чтобы карты в биткоинах выдавали все банки, и принимали к оплате все супермаркеты, при этом чтобы кто то платежеспособный гарантировал своими золотыми резервами (или ядерным оружием) их платежеспособность и безопасность, что само по себе бесплатным быть не может (гарантии стоят денег потому что несут риски), как то так. А слепая вера это не про деньги.
Тут выше спрашивали сколько ещё доллар будет резервной валютой, но так никто не озвучил какие есть ему альтернативы...
так уже PayPal заявив, а там і банки та інвестфонди підтягнуться.
Впердє планєти ПСА: Сингапур щось мутить, КНР, Південна Корея.
Буде цікаво.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Суб 19 гру, 2020 21:51
Понятно, что через доллар США влияют на власть предержащих в других странах. Это никому не понравится. Биток - это анонимность и независимость от любого государства. За ним будущее. Даже я , старый пень, это сейчас понял.
Другое дело, что биток может "умереть" и его заменит более совершенная цифровая технология.
А доллару сто пудов придёт конец, как резервной валюте.
Не будет фиатных денег скоро. Будет цифровая валюта.
Бумажные деньги - это атавизм в наше время.
Бумажныке Евро, доллары, юани - все они скоро очеЕЕнь скоро исчезнут.ИМХО.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 19 гру, 2020 22:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 21:55
flyman написав:
так уже PayPal заявив, а там і банки та інвестфонди підтягнуться.
Впердє планєти ПСА: Сингапур щось мутить, КНР, Південна Корея.
Буде цікаво.
Вспоминается, ровно 3 года назад такая же истерия была. Но кроме хайпа и пустого пиара, ничего за это время так и не произошло.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 22:03
И как раз таки доллар и фондовый и битковый пузырь - это одного поля ягоды. Я не верю, что это раздувание пустого места возможно даже не то что без одобрения правительств, а без сговора или даже прямого выкупа с печатного станка. Чувакам надо отвадить покупателей от реальных ценностей вроде золота, придумав обманку, а потом всех кинадуть, прихлопнув пустое место, и говорить потом, вот видите, мы же говорили, верьте в доллар, доллар самый надежный.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 22:11
Yuri_61 написав:
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Бумажныке Евро, доллары, юани - все они скоро очеЕЕнь скоро исчезнут.ИМХО.
В 90-х все мои сбережения пропали с развалом совка. И сейчас мои баксы пропадут
Что за судьба такая?
Купите ликвидную коммерческую недвижимость в центре большого красивого города (кр рог в число красивых не входит) и забудьте про баксы. Кто имел такую недвижимость в 90е сейчас в большом плюсе. Из-за своей анонимности ведущие страны мира начнут запрещать биток как идеальный способ расчета за наркоту, отмывания коррупционных доходов и финансирования терроризма.
Коммерческая недвижимость в хорошей локации
всегда востребована: офисы, аптеки, рестораны, спа салоны, филиалы банков, бутики, адвокаты, обмены валют - все это будет гарантировано востребовано в ближайшие 50 лет, а хороших локаций не так уж и много.
Лично я не фанат недвижимости в собственности, предложил просто как вариант, недвижимость это якорь который привязывает вас к одному месту, мир постоянно меняется, открываются кордоны, появляются места лучше и интереснее.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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vitaliian
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Додано: Суб 19 гру, 2020 22:36
Коллеги, всё, что только что написано о биткойне - это полный бред, глупость, невежество.Лучше прекратите и переключитесь на другое.Вы почти ничего не бычите в этом и не пишите глупости и не позорьтесь.
- за 3 прошедших года очень много сделано
- цена обеспечена майнингом, технологиями, экосистемой - инфраструктурой
- биткойн не анонимная монета, но есть и такие.А технология блокчейн как раз и даёт возможность видеть всё как на ладони
- нет цели заменить доллар.Бытует название цифровое золото, из этого цель - накопление
- основное преимущество над всеми активами - ограниченная эмиссия
- этот инструмент не противостоит другим. он является наряду с другими фин инструментом и да. у него есть и недостатки....но эта тема не об этом.
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