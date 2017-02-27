Додано: Нед 20 гру, 2020 00:03

vitaliian написав: Купите ликвидную коммерческую недвижимость в центре большого красивого города



Коммерческая недвижимость в хорошей локации всегда востребована: офисы, аптеки, рестораны, спа салоны, филиалы банков, бутики, адвокаты, обмены валют - все это будет гарантировано востребовано в ближайшие 50 лет, а хороших локаций не так уж и много. Купите ликвидную коммерческую недвижимость в центре большого красивого городаКоммерческая недвижимостьвсегда востребована: офисы, аптеки, рестораны, спа салоны, филиалы банков, бутики, адвокаты, обмены валют - все это будет гарантировано востребовано в ближайшие 50 лет, а хороших локаций не так уж и много.

по недвижимости будут сильно расти налоги и коммуналка. Соответственно цена будет падать. Вплоть до того, что могут и доплачивать начать, лишь бы вы переписали недвижимость на себя и оплачивали налоги и коммуналку. У тех кто не сможет оплачивать налоги и коммуналку за недвиж, будут блокировать счета, запретят выезд за границу и начнут изымать имущество.В центре большого красивого города налоги и коммуналь будет значительно выше. Просто недвиж, коммуналь, газ и электрика - это единственное чем еще возможно доить население. А доить будут по максимуму.Все идет к тому, что молодежь вынудят ехать батрачить за границу, а стариков обложат налогами и коммуналью в рассчете на то, что молодежь будет присылать деньги старикам и те будут платить.