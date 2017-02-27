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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7010701170127013
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:03

  vitaliian написав:Купите ликвидную коммерческую недвижимость в центре большого красивого города

Коммерческая недвижимость в хорошей локации всегда востребована: офисы, аптеки, рестораны, спа салоны, филиалы банков, бутики, адвокаты, обмены валют - все это будет гарантировано востребовано в ближайшие 50 лет, а хороших локаций не так уж и много.


по недвижимости будут сильно расти налоги и коммуналка. Соответственно цена будет падать. Вплоть до того, что могут и доплачивать начать, лишь бы вы переписали недвижимость на себя и оплачивали налоги и коммуналку. У тех кто не сможет оплачивать налоги и коммуналку за недвиж, будут блокировать счета, запретят выезд за границу и начнут изымать имущество.

В центре большого красивого города налоги и коммуналь будет значительно выше. Просто недвиж, коммуналь, газ и электрика - это единственное чем еще возможно доить население. А доить будут по максимуму.

Все идет к тому, что молодежь вынудят ехать батрачить за границу, а стариков обложат налогами и коммуналью в рассчете на то, что молодежь будет присылать деньги старикам и те будут платить.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:29

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:Купите ликвидную коммерческую недвижимость в центре большого красивого города

Коммерческая недвижимость в хорошей локации всегда востребована: офисы, аптеки, рестораны, спа салоны, филиалы банков, бутики, адвокаты, обмены валют - все это будет гарантировано востребовано в ближайшие 50 лет, а хороших локаций не так уж и много.


по недвижимости будут сильно расти налоги и коммуналка. Соответственно цена будет падать. Вплоть до того, что могут и доплачивать начать, лишь бы вы переписали недвижимость на себя и оплачивали налоги и коммуналку. У тех кто не сможет оплачивать налоги и коммуналку за недвиж, будут блокировать счета, запретят выезд за границу и начнут изымать имущество.

В центре большого красивого города налоги и коммуналь будет значительно выше. Просто недвиж, коммуналь, газ и электрика - это единственное чем еще возможно доить население. А доить будут по максимуму.

Все идет к тому, что молодежь вынудят ехать батрачить за границу, а стариков обложат налогами и коммуналью в рассчете на то, что молодежь будет присылать деньги старикам и те будут платить.

Люди - это новая нефть :)
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:59

  Кучинелли написав:Коллеги, всё, что только что написано о биткойне - это полный бред, глупость, невежество.Лучше прекратите и переключитесь на другое.Вы почти ничего не бычите в этом и не пишите глупости и не позорьтесь.
- за 3 прошедших года очень много сделано
- цена обеспечена майнингом, технологиями, экосистемой - инфраструктурой
- биткойн не анонимная монета, но есть и такие.А технология блокчейн как раз и даёт возможность видеть всё как на ладони
- нет цели заменить доллар.Бытует название цифровое золото, из этого цель - накопление
- основное преимущество над всеми активами - ограниченная эмиссия
- этот инструмент не противостоит другим. он является наряду с другими фин инструментом и да. у него есть и недостатки....но эта тема не об этом.

Что сделано за 3 года?
Ну, да, кто хочешь может создать свою криптовалюту (цифровой код) и говорить, что он обеспечен экосистемой, вот только вопрос с его надобностью не решен. И тоже говорить, что ограниченная эмиссия.
Есть цель заменить золото. Хотя бы временно. День простоять да ночь продержаться чтоб.
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