Кучинелли написав:

Коллеги, всё, что только что написано о биткойне - это полный бред, глупость, невежество.Лучше прекратите и переключитесь на другое.Вы почти ничего не бычите в этом и не пишите глупости и не позорьтесь.- за 3 прошедших года очень много сделано- цена обеспечена майнингом, технологиями, экосистемой - инфраструктурой- биткойн не анонимная монета, но есть и такие.А технология блокчейн как раз и даёт возможность видеть всё как на ладони- нет цели заменить доллар.Бытует название цифровое золото, из этого цель - накопление- основное преимущество над всеми активами - ограниченная эмиссия- этот инструмент не противостоит другим. он является наряду с другими фин инструментом и да. у него есть и недостатки....но эта тема не об этом.