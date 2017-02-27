vitaliian написав:Купите ликвидную коммерческую недвижимость в центре большого красивого города
Коммерческая недвижимость в хорошей локации всегда востребована: офисы, аптеки, рестораны, спа салоны, филиалы банков, бутики, адвокаты, обмены валют - все это будет гарантировано востребовано в ближайшие 50 лет, а хороших локаций не так уж и много.
по недвижимости будут сильно расти налоги и коммуналка. Соответственно цена будет падать. Вплоть до того, что могут и доплачивать начать, лишь бы вы переписали недвижимость на себя и оплачивали налоги и коммуналку. У тех кто не сможет оплачивать налоги и коммуналку за недвиж, будут блокировать счета, запретят выезд за границу и начнут изымать имущество.
В центре большого красивого города налоги и коммуналь будет значительно выше. Просто недвиж, коммуналь, газ и электрика - это единственное чем еще возможно доить население. А доить будут по максимуму.
Все идет к тому, что молодежь вынудят ехать батрачить за границу, а стариков обложат налогами и коммуналью в рассчете на то, что молодежь будет присылать деньги старикам и те будут платить.
vitaliian написав:Купите ликвидную коммерческую недвижимость в центре большого красивого города
Коммерческая недвижимость в хорошей локации всегда востребована: офисы, аптеки, рестораны, спа салоны, филиалы банков, бутики, адвокаты, обмены валют - все это будет гарантировано востребовано в ближайшие 50 лет, а хороших локаций не так уж и много.
по недвижимости будут сильно расти налоги и коммуналка. Соответственно цена будет падать. Вплоть до того, что могут и доплачивать начать, лишь бы вы переписали недвижимость на себя и оплачивали налоги и коммуналку. У тех кто не сможет оплачивать налоги и коммуналку за недвиж, будут блокировать счета, запретят выезд за границу и начнут изымать имущество.
В центре большого красивого города налоги и коммуналь будет значительно выше. Просто недвиж, коммуналь, газ и электрика - это единственное чем еще возможно доить население. А доить будут по максимуму.
Все идет к тому, что молодежь вынудят ехать батрачить за границу, а стариков обложат налогами и коммуналью в рассчете на то, что молодежь будет присылать деньги старикам и те будут платить.
Кучинелли написав:Коллеги, всё, что только что написано о биткойне - это полный бред, глупость, невежество.Лучше прекратите и переключитесь на другое.Вы почти ничего не бычите в этом и не пишите глупости и не позорьтесь. - за 3 прошедших года очень много сделано - цена обеспечена майнингом, технологиями, экосистемой - инфраструктурой - биткойн не анонимная монета, но есть и такие.А технология блокчейн как раз и даёт возможность видеть всё как на ладони - нет цели заменить доллар.Бытует название цифровое золото, из этого цель - накопление - основное преимущество над всеми активами - ограниченная эмиссия - этот инструмент не противостоит другим. он является наряду с другими фин инструментом и да. у него есть и недостатки....но эта тема не об этом.
Что сделано за 3 года? Ну, да, кто хочешь может создать свою криптовалюту (цифровой код) и говорить, что он обеспечен экосистемой, вот только вопрос с его надобностью не решен. И тоже говорить, что ограниченная эмиссия. Есть цель заменить золото. Хотя бы временно. День простоять да ночь продержаться чтоб.