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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7009701070117012
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:31

  vitaliian написав:Хранить сбережения в любых деньгах - самоубийство, все деньги подвержены инфляции и политическим рискам. Для текущих расчётов вам должно быть без разницы сколько стоил тот или иной товар (или «весил» доллар) в 1996 году, вопрос в чем хранить сбережения- открытый, я для себя ответа пока не нашёл, на ликвидную недвижимость ценник - космос, а неликвид подешевеет при первой же девальвации.

Хранить сбережения желательно в тех банках, и тех валютах, где процент по депо больше процента инфляции (с учетом, конечно, и прогнозов по возможному девалу).
К примеру, в Привате сейчас выгодны все годовые депо (с учетом показателей на конец ноября)
в гривне 9,5 % (реал – 6,84%), год инфл, в Украине 3,85%,
в долларах 1,75% (реал – 1,41 %), год инфляция в США 1,2%
в евро 0,01% (реал – 0,008%), год дефляция – 0,3%

От накопленной многолетней разницы между инфляцией и падением курса конкретной валюты зависит и вероятность ее возможного девала в не очень далеком будущем.. К примеру, многолетняя инфляция гривни (с учетом инфляции и доллара) пока меньше ее падения к доллару, соответственно угроза в скором времени девала гривни пока не велика (скорее наоборот возможен ее ревал либо в ближайшее время ускорится инфляция в Украине).
Также с учетом многолетней инфляции в США и Еврозоне еще есть потенциал к дальнейшему росту евро по отношению к доллару
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