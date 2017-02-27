vitaliian написав:Хранить сбережения в любых деньгах - самоубийство, все деньги подвержены инфляции и политическим рискам. Для текущих расчётов вам должно быть без разницы сколько стоил тот или иной товар (или «весил» доллар) в 1996 году, вопрос в чем хранить сбережения- открытый, я для себя ответа пока не нашёл, на ликвидную недвижимость ценник - космос, а неликвид подешевеет при первой же девальвации.
Хранить сбережения желательно в тех банках, и тех валютах, где процент по депо больше процента инфляции (с учетом, конечно, и прогнозов по возможному девалу). К примеру, в Привате сейчас выгодны все годовые депо (с учетом показателей на конец ноября) в гривне 8,5 % (реал – 6,84%), год инфл, в Украине 3,85%, в долларах 1,75% (реал – 1,41 %), год инфляция в США 1,2% в евро 0,01% (реал – 0,008%), год дефляция Еврозоне – 0,3%
От накопленной многолетней разницы между инфляцией и падением курса конкретной валюты зависит и вероятность ее возможного девала в не очень далеком будущем.. К примеру, многолетняя инфляция гривни (с учетом инфляции и доллара) пока меньше ее падения к доллару, соответственно угроза в скором времени девала гривни пока не велика (скорее наоборот возможен ее ревал либо в ближайшее время ускорится инфляция в Украине). Также с учетом многолетней инфляции в США и Еврозоне еще есть потенциал к дальнейшему росту евро по отношению к доллару
Востаннє редагувалось Victor37 в Нед 20 гру, 2020 11:42, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав: Для текущих расчётов вам должно быть без разницы сколько стоил тот или иной товар (или «весил» доллар) в 1996 году, вопрос в чем хранить сбережения- открытый, я для себя ответа пока не нашёл, на ликвидную недвижимость ценник - космос, а неликвид подешевеет при первой же девальвации.
С недвижимостью, которая не подвержена риску вдруг резко подешеветь, масса вопросов и помимо "цены входного билета". Начать хотя бы с того, что такая недвига должна быть размещена в условном Лондоне или Сиднее, и издержки на покупку/обслуживание в течение условных 20 лет/ последующую продажу покромсают ваш бюджет не хуже хорошего девала.
Victor37 написав:соответственно угроза в скором времени девала гривни пока не велика (скорее наоборот возможен ее ревал либо в ближайшее время ускорится инфляция в Украине)
Тогда у нас не только сыры будут импортировать, а вообще всё, даже зелень А цены на всё в валютном выражении (например битон) станут как в странах "первого мира". Но, как обычно, такая пьянка закончится страшным похмельем
Соглашусь с ремаркой "в скором времени". Действительно, неизвестно что будет завтра. Но глобальный тренд понятен всем - только девал
Victor37 написав:К примеру, многолетняя инфляция гривни (с учетом инфляции и доллара) пока меньше ее падения к доллару, соответственно угроза в скором времени девала гривни пока не велика (скорее наоборот возможен ее ревал либо в ближайшее время ускорится инфляция в Украине).
Victor37 написав:соответственно угроза в скором времени девала гривни пока не велика (скорее наоборот возможен ее ревал либо в ближайшее время ускорится инфляция в Украине)
Соглашусь с ремаркой "в скором времени". Действительно, неизвестно что будет завтра. Но глобальный тренд понятен всем - только девал
Естественно, "глобально" (в течение многих лет) ифляция в Украине была значительно больше, чем в США, соответственно вполне понятен и глобальный тренд к девалу гривни. Но на на данном этапе превышение накопленного девала все еще выше накопленной инфляции (в частности еще не отыгран полностью 3-х кратный девал после 2014), поэтому пока очередной девал маловероятен. В последнее время правда поменялся тренд годовой инфляции в Украине, соответственно будут постепенно усиливаться и предпосылки к девалу, если продолжится тренд на повышение головой инфляции в Украине.
Victor37 написав:К примеру, многолетняя инфляция гривни (с учетом инфляции и доллара) пока меньше ее падения к доллару, соответственно угроза в скором времени девала гривни пока не велика (скорее наоборот возможен ее ревал либо в ближайшее время ускорится инфляция в Украине).
Маленькая ремарка - годовые коэффициенты нужно перемножать, а не складывать, поэтому реальная картина еще более неприятна для гривны. 117,9% получается, а 87,4%.
Объясню, почему так: 1) в 2015-м корзина подорожала на 43,3%. Допустим, что в деньгах это с 1000 до 1430 грн. 2) если в 2016-м она дорожает еще на 12,4%, то делает это уже с 1430 грн. Получаем 1607 грн, а двухлетняя инфляция составляет не (43,3% + 12,4%) = 55,7%, а (143,3% * 112,4% - 100%) = 60,7%