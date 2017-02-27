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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7009701070117012
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:31

  vitaliian написав:Хранить сбережения в любых деньгах - самоубийство, все деньги подвержены инфляции и политическим рискам. Для текущих расчётов вам должно быть без разницы сколько стоил тот или иной товар (или «весил» доллар) в 1996 году, вопрос в чем хранить сбережения- открытый, я для себя ответа пока не нашёл, на ликвидную недвижимость ценник - космос, а неликвид подешевеет при первой же девальвации.

Хранить сбережения желательно в тех банках, и тех валютах, где процент по депо больше процента инфляции (с учетом, конечно, и прогнозов по возможному девалу).
К примеру, в Привате сейчас выгодны все годовые депо (с учетом показателей на конец ноября)
в гривне 8,5 % (реал – 6,84%), год инфл, в Украине 3,85%,
в долларах 1,75% (реал – 1,41 %), год инфляция в США 1,2%
в евро 0,01% (реал – 0,008%), год дефляция Еврозоне – 0,3%

От накопленной многолетней разницы между инфляцией и падением курса конкретной валюты зависит и вероятность ее возможного девала в не очень далеком будущем.. К примеру, многолетняя инфляция гривни (с учетом инфляции и доллара) пока меньше ее падения к доллару, соответственно угроза в скором времени девала гривни пока не велика (скорее наоборот возможен ее ревал либо в ближайшее время ускорится инфляция в Украине).
Также с учетом многолетней инфляции в США и Еврозоне еще есть потенциал к дальнейшему росту евро по отношению к доллару
Востаннє редагувалось Victor37 в Нед 20 гру, 2020 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:39

  vitaliian написав: Для текущих расчётов вам должно быть без разницы сколько стоил тот или иной товар (или «весил» доллар) в 1996 году, вопрос в чем хранить сбережения- открытый, я для себя ответа пока не нашёл, на ликвидную недвижимость ценник - космос, а неликвид подешевеет при первой же девальвации.

С недвижимостью, которая не подвержена риску вдруг резко подешеветь, масса вопросов и помимо "цены входного билета".
Начать хотя бы с того, что такая недвига должна быть размещена в условном Лондоне или Сиднее, и издержки на покупку/обслуживание в течение условных 20 лет/ последующую продажу покромсают ваш бюджет не хуже хорошего девала.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:44

  Victor37 написав:соответственно угроза в скором времени девала гривни пока не велика (скорее наоборот возможен ее ревал либо в ближайшее время ускорится инфляция в Украине)

Тогда у нас не только сыры будут импортировать, а вообще всё, даже зелень :)
А цены на всё в валютном выражении (например битон) станут как в странах "первого мира".
Но, как обычно, такая пьянка закончится страшным похмельем

Соглашусь с ремаркой "в скором времени". Действительно, неизвестно что будет завтра. Но глобальный тренд понятен всем - только девал
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Victor37 написав:К примеру, многолетняя инфляция гривни (с учетом инфляции и доллара) пока меньше ее падения к доллару, соответственно угроза в скором времени девала гривни пока не велика (скорее наоборот возможен ее ревал либо в ближайшее время ускорится инфляция в Украине).

Подкрепите свои допуски данными?
Что вижу я:
За последние 6 лет гривна девальвировала к доллару на 8,9% (январь 2015 25,70 - 20 декабря 2020 - 28,00) Источник https://charts.finance.ua/ua/currency/i ... /usd#table

Потребительская инфляция в США январь 2015 - ноябрь 2020 - 11% источник https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm

Потребительская инфляция в Украине январь 2015 - ноябрь 2020 - 87,4% источник https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/

Как видите, дисбаланс не в пользу гривны только увеличивается.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:00

  Вкладчик1234 написав:
  Victor37 написав:соответственно угроза в скором времени девала гривни пока не велика (скорее наоборот возможен ее ревал либо в ближайшее время ускорится инфляция в Украине)


Соглашусь с ремаркой "в скором времени". Действительно, неизвестно что будет завтра. Но глобальный тренд понятен всем - только девал

Естественно, "глобально" (в течение многих лет) ифляция в Украине была значительно больше, чем в США, соответственно вполне понятен и глобальный тренд к девалу гривни. Но на на данном этапе превышение накопленного девала все еще выше накопленной инфляции (в частности еще не отыгран полностью 3-х кратный девал после 2014), поэтому пока очередной девал маловероятен. В последнее время правда поменялся тренд годовой инфляции в Украине, соответственно будут постепенно усиливаться и предпосылки к девалу, если продолжится тренд на повышение головой инфляции в Украине.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:06

  BIGor написав:
  Victor37 написав:К примеру, многолетняя инфляция гривни (с учетом инфляции и доллара) пока меньше ее падения к доллару, соответственно угроза в скором времени девала гривни пока не велика (скорее наоборот возможен ее ревал либо в ближайшее время ускорится инфляция в Украине).

Подкрепите свои допуски данными?
Что вижу я:
За последние 6 лет гривна девальвировала к доллару на 8,9% (январь 2015 25,70 - 20 декабря 2020 - 28,00) Источник https://charts.finance.ua/ua/currency/i ... /usd#table

Потребительская инфляция в США январь 2015 - ноябрь 2020 - 11% источник https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm

Потребительская инфляция в Украине январь 2015 - ноябрь 2020 - 87,4% источник https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/

Как видите, дисбаланс не в пользу гривны только увеличивается.

К сожаления пока вынужден покинуть форум. Напоследок только кратко добавлю, что мои расчеты с учетом периода с 1996 года, источники - только официальные, т.е. http://www.ukrstat.gov.ua/, https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm и т.д.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:03

  BIGor написав:
Потребительская инфляция в Украине январь 2015 - ноябрь 2020 - 87,4% источник https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/


Маленькая ремарка - годовые коэффициенты нужно перемножать, а не складывать, поэтому реальная картина еще более неприятна для гривны. 117,9% получается, а 87,4%.

Объясню, почему так:
1) в 2015-м корзина подорожала на 43,3%. Допустим, что в деньгах это с 1000 до 1430 грн.
2) если в 2016-м она дорожает еще на 12,4%, то делает это уже с 1430 грн. Получаем 1607 грн, а двухлетняя инфляция составляет не (43,3% + 12,4%) = 55,7%, а (143,3% * 112,4% - 100%) = 60,7%
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