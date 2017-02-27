Додано: Нед 20 гру, 2020 11:31

vitaliian написав: Хранить сбережения в любых деньгах - самоубийство, все деньги подвержены инфляции и политическим рискам. Для текущих расчётов вам должно быть без разницы сколько стоил тот или иной товар (или «весил» доллар) в 1996 году, вопрос в чем хранить сбережения- открытый, я для себя ответа пока не нашёл, на ликвидную недвижимость ценник - космос, а неликвид подешевеет при первой же девальвации. Хранить сбережения в любых деньгах - самоубийство, все деньги подвержены инфляции и политическим рискам. Для текущих расчётов вам должно быть без разницы сколько стоил тот или иной товар (или «весил» доллар) в 1996 году, вопрос в чем хранить сбережения- открытый, я для себя ответа пока не нашёл, на ликвидную недвижимость ценник - космос, а неликвид подешевеет при первой же девальвации.

Хранить сбережения желательно в тех банках, и тех валютах, где процент по депо больше процента инфляции (с учетом, конечно, и прогнозов по возможному девалу).К примеру, в Привате сейчас выгодны все годовые депо (с учетом показателей на конец ноября)в гривне 8,5 % (реал – 6,84%), год инфл, в Украине 3,85%,в долларах 1,75% (реал – 1,41 %), год инфляция в США 1,2%в евро 0,01% (реал – 0,008%), год дефляция Еврозоне – 0,3%От накопленной многолетней разницы между инфляцией и падением курса конкретной валюты зависит и вероятность ее возможного девала в не очень далеком будущем.. К примеру, многолетняя инфляция гривни (с учетом инфляции и доллара) пока меньше ее падения к доллару, соответственно угроза в скором времени девала гривни пока не велика (скорее наоборот возможен ее ревал либо в ближайшее время ускорится инфляция в Украине).Также с учетом многолетней инфляции в США и Еврозоне еще есть потенциал к дальнейшему росту евро по отношению к доллару