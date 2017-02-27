RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7010701170127013
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

sergey_sryvkin написав:
  lapay написав:У воскресіння Христа вже дві тисячі років вірять, в папірці, які замінили золоті монети, не так довго вірять, а зараз настала черга вірити в децентролізовану обмежену емісію нічим не підкріплених наборів бітів.


Цифра у дві тисячі років такий само предмет віри, як і Христос :)
Дуже сумніваюся, що християнству є бодай одна тисяча років.

Київську Русь коли хрестив Володимир, га ?
М - математика ... для невіруючих.
А ще ж історія Риму і 200-300 роки н.е. - уже активне поширення християнства і Візантія

ПС. Тривалі гоніння християн припинились у 313 році, коли імператор Костянтин Великий оприлюднив Міланський указ (едикт). За його правління (306—337 рр.) християнська релігія перетворилася на державну, вона користувалася економічною, політичною та ідеологічною підтримкою держави. Відбувається подальша централізація церкви: єпископії та митрополії об'єднались у патріархії на чолі з патріархом. У першій половині IV ст. на території імперії були три патріархії — римська, олександрійська та антіохійська. Наприкінці IV ст. — єрусалимська.
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 20 гру, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1022
З нами з: 27.02.19
Подякував: 366 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:05

  vitaliian написав:Хранить сбережения в любых деньгах - самоубийство, все деньги подвержены инфляции и политическим рискам.
...
вопрос в чем хранить сбережения- открытый, я для себя ответа пока не нашёл


Тобто, ви є суїцидником.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 753
З нами з: 19.02.14
Подякував: 300 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:06

  stas_rst написав:
sergey_sryvkin написав:Цифра у дві тисячі років такий само предмет віри, як і Христос :)
Дуже сумніваюся, що християнству є бодай одна тисяча років.
КИівську Русь коли хрестив Володимир, га ?
М - математика ... для невіруючих.
А ще ж історія Риму і 200-300 роки н.е. - уже активне поширення християнства і Візантія


Ось бачите, ви є вірянином у історію :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 753
З нами з: 19.02.14
Подякував: 300 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:13

  sergey_sryvkin написав:
  stas_rst написав:
sergey_sryvkin написав:Цифра у дві тисячі років такий само предмет віри, як і Христос :)
Дуже сумніваюся, що християнству є бодай одна тисяча років.
КИівську Русь коли хрестив Володимир, га ?
М - математика ... для невіруючих.
А ще ж історія Риму і 200-300 роки н.е. - уже активне поширення християнства і Візантія


Ось бачите, ви є вірянином у історію :)

тут історичні факти і документи вище в ПС, а не віра :)
так можна і відмінити фараонів з пірамідами, бо не факт, що ієрогліфи правильно читають :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1022
З нами з: 27.02.19
Подякував: 366 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:20

Народ дикозвиняюсь що непотемі, вангую що ближайшим часом бакс почне приближатись до позначки 28.25-28.30, шось мені мій внутрішній голос ось таке підсказує

*Відправлено з Чату
Nazarkino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1193
З нами з: 17.11.11
Подякував: 252 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:20

За листопад залишки коштів населення на депозитах домашніх господарств усіх видів і валют (без фізичних осіб – підприємців) збільшилися на 6,08 млрд грн (+0,94%) через фізичний приріст коштів на депозитах і в національній і в іноземній валютах, і на кінець цього місяця становили нову історично рекордну гривневу суму ₴652,18 млрд (вклади в іноземній валюті тут враховані за ринковим курсом готівкового долара).

У доларовому еквіваленті також зафіксований приріст – на $213 млн за місяць. І тепер на кінець листопада доларова сума коштів фізосіб (без ФОПів) на всіх – переказних і строкових, гривневих і валютних – депозитах домашніх господарств становить більше $23 млрд (кошти в національній валюті також враховані за ринковим готівковим курсом долара), що є одним з найбільших значень останніх 7-і років.

Більш детально на https://ucap.io/depozyty-ukrayincziv-v- ... -dynamiky/

Зображення
stryzhko
 
Повідомлень: 1534
З нами з: 04.10.16
Подякував: 356 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7010701170127013
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 732, 733, 734
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7336 1702829
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 12:29
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2096, 2097, 2098
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20977 2736209
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 11:53
Kriptogedon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 145444
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.