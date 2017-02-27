lapay написав:У воскресіння Христа вже дві тисячі років вірять, в папірці, які замінили золоті монети, не так довго вірять, а зараз настала черга вірити в децентролізовану обмежену емісію нічим не підкріплених наборів бітів.
Цифра у дві тисячі років такий само предмет віри, як і Христос Дуже сумніваюся, що християнству є бодай одна тисяча років.
Київську Русь коли хрестив Володимир, га ? М - математика ... для невіруючих. А ще ж історія Риму і 200-300 роки н.е. - уже активне поширення християнства і Візантія
ПС. Тривалі гоніння християн припинились у 313 році, коли імператор Костянтин Великий оприлюднив Міланський указ (едикт). За його правління (306—337 рр.) християнська релігія перетворилася на державну, вона користувалася економічною, політичною та ідеологічною підтримкою держави. Відбувається подальша централізація церкви: єпископії та митрополії об'єднались у патріархії на чолі з патріархом. У першій половині IV ст. на території імперії були три патріархії — римська, олександрійська та антіохійська. Наприкінці IV ст. — єрусалимська.
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 20 гру, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Хранить сбережения в любых деньгах - самоубийство, все деньги подвержены инфляции и политическим рискам. ... вопрос в чем хранить сбережения- открытый, я для себя ответа пока не нашёл
За листопад залишки коштів населення на депозитах домашніх господарств усіх видів і валют (без фізичних осіб – підприємців) збільшилися на 6,08 млрд грн (+0,94%) через фізичний приріст коштів на депозитах і в національній і в іноземній валютах, і на кінець цього місяця становили нову історично рекордну гривневу суму ₴652,18 млрд (вклади в іноземній валюті тут враховані за ринковим курсом готівкового долара).
У доларовому еквіваленті також зафіксований приріст – на $213 млн за місяць. І тепер на кінець листопада доларова сума коштів фізосіб (без ФОПів) на всіх – переказних і строкових, гривневих і валютних – депозитах домашніх господарств становить більше $23 млрд (кошти в національній валюті також враховані за ринковим готівковим курсом долара), що є одним з найбільших значень останніх 7-і років.
Victor37 написав:Хранить сбережения желательно в тех банках, и тех валютах, где процент по депо больше процента инфляции (с учетом, конечно, и прогнозов по возможному девалу). К примеру, в Привате сейчас выгодны все годовые депо (с учетом показателей на конец ноября) в гривне 8,5 % (реал – 6,84%), год инфл, в Украине 3,85%, в долларах 1,75% (реал – 1,41 %), год инфляция в США 1,2% в евро 0,01% (реал – 0,008%), год дефляция Еврозоне – 0,3%
От накопленной многолетней разницы между инфляцией и падением курса конкретной валюты зависит и вероятность ее возможного девала в не очень далеком будущем.. К примеру, многолетняя инфляция гривни (с учетом инфляции и доллара) пока меньше ее падения к доллару, соответственно угроза в скором времени девала гривни пока не велика (скорее наоборот возможен ее ревал либо в ближайшее время ускорится инфляция в Украине). Также с учетом многолетней инфляции в США и Еврозоне еще есть потенциал к дальнейшему росту евро по отношению к доллару
Victor, удалите свою учетку и больше никогда не пишите здесь такую ерунду
Я подумаю, возможно мне действительно не место на одной ветке с теми, кто 30.11.2020 писал ерунду про неверие в 1,21 по евро до НГ viewtopic.php?p=5110213#p5110213