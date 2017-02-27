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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 гру, 2020 17:06
sergey_sryvkin написав: lapay написав:
У воскресіння Христа вже дві тисячі років вірять, в папірці, які замінили золоті монети, не так довго вірять, а зараз настала черга вірити в децентролізовану обмежену емісію нічим не підкріплених наборів бітів.
Цифра у дві тисячі років такий само предмет віри, як і Христос
Дуже сумніваюся, що християнству є бодай одна тисяча років.
Ну да - а за уничтожение Александрийской библиотеки кого тогда "благодарить"? Отодвинули развитие научной мысли веков на 10-12...
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Додано: Нед 20 гру, 2020 17:21
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Додано: Нед 20 гру, 2020 17:23
Долярчик написав:
Ага, 1 гривню відніміть, або "мушку спиліть"!
Тут би зловити 20-30 коп,а про 1 гривню то вже історія нажаль або на щастя*Відправлено з Чату
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Додано: Нед 20 гру, 2020 17:30
vovakwasov написав:
а з приводу рівнів весною-літом, нічого не підказує?
Імхо звичайно, кінець лютого, березень поставлю на ріст американця по всім фронтам*Відправлено з Чату
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