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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 гру, 2020 17:06
sergey_sryvkin написав: lapay написав:
У воскресіння Христа вже дві тисячі років вірять, в папірці, які замінили золоті монети, не так довго вірять, а зараз настала черга вірити в децентролізовану обмежену емісію нічим не підкріплених наборів бітів.
Цифра у дві тисячі років такий само предмет віри, як і Христос
Дуже сумніваюся, що християнству є бодай одна тисяча років.
Ну да - а за уничтожение Александрийской библиотеки кого тогда "благодарить"? Отодвинули развитие научной мысли веков на 10-12...
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Додано: Нед 20 гру, 2020 17:21
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Додано: Нед 20 гру, 2020 17:23
Долярчик написав:
Ага, 1 гривню відніміть, або "мушку спиліть"!
Тут би зловити 20-30 коп,а про 1 гривню то вже історія нажаль або на щастя*Відправлено з Чату
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Додано: Нед 20 гру, 2020 17:30
vovakwasov написав:
а з приводу рівнів весною-літом, нічого не підказує?
Імхо звичайно, кінець лютого, березень поставлю на ріст американця по всім фронтам*Відправлено з Чату
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Додано: Нед 20 гру, 2020 17:51
sergey_sryvkin написав: stas_rst написав:
Ось бачите, ви є вірянином у історію
тут історичні факти і документи вище в ПС, а не віра
так можна і відмінити фараонів з пірамідами, бо не факт, що ієрогліфи правильно читають
Та ніякі то не факти, лише висновки/припущення істориків.
І документів з тих часів ніяких немає.
Про пірамиди також є думка, що їм не більше за 500-600 років.
Тобто, у що саме вірити, чи не вірити - вирішувати лише вам
а, ну так, Земля теж на трьох слонах, а вони - на черепасі, яка плаває у світовому океані ...
ну і про сонце - Коперник - зло, а Джордано Бруно правильно спалили на вогні
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Додано: Нед 20 гру, 2020 18:34
Nazarkino написав:
Народ дикозвиняюсь що непотемі, вангую що ближайшим часом бакс почне приближатись до позначки 28.25-28.30, шось мені мій внутрішній голос ось таке підсказує*Відправлено з Чату
Это не внутренний голос, а рептилоиды из стратосферы нашептывают.
Или антену перенацельте, или конус из фольги под шапкой носите.
Гривна не может так низко пасть, она же самая красивая!
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