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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7011701270137014
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:06

  sergey_sryvkin написав:
  lapay написав:У воскресіння Христа вже дві тисячі років вірять, в папірці, які замінили золоті монети, не так довго вірять, а зараз настала черга вірити в децентролізовану обмежену емісію нічим не підкріплених наборів бітів.


Цифра у дві тисячі років такий само предмет віри, як і Христос :)
Дуже сумніваюся, що християнству є бодай одна тисяча років.


Ну да - а за уничтожение Александрийской библиотеки кого тогда "благодарить"? Отодвинули развитие научной мысли веков на 10-12...
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:21

  Долярчик написав:
  Nazarkino написав:Народ дикозвиняюсь що непотемі, вангую що ближайшим часом бакс почне приближатись до позначки 28.25-28.30, шось мені мій внутрішній голос ось таке підсказує

*Відправлено з Чату

Ага, 1 гривню відніміть, або "мушку спиліть"! :mrgreen:


Ага і тут попав ,зелена плісня? :D :D
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:23

  Долярчик написав:Ага, 1 гривню відніміть, або "мушку спиліть"!

Тут би зловити 20-30 коп,а про 1 гривню то вже історія нажаль або на щастя

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:30

  vovakwasov написав:а з приводу рівнів весною-літом, нічого не підказує?

Імхо звичайно, кінець лютого, березень поставлю на ріст американця по всім фронтам

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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:51

  sergey_sryvkin написав:
  stas_rst написав:
Ось бачите, ви є вірянином у історію :)

тут історичні факти і документи вище в ПС, а не віра :)
так можна і відмінити фараонів з пірамідами, бо не факт, що ієрогліфи правильно читають :)


Та ніякі то не факти, лише висновки/припущення істориків.
І документів з тих часів ніяких немає.

Про пірамиди також є думка, що їм не більше за 500-600 років.

Тобто, у що саме вірити, чи не вірити - вирішувати лише вам :)

а, ну так, Земля теж на трьох слонах, а вони - на черепасі, яка плаває у світовому океані ...
ну і про сонце - Коперник - зло, а Джордано Бруно правильно спалили на вогні :)
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:34

  Nazarkino написав:Народ дикозвиняюсь що непотемі, вангую що ближайшим часом бакс почне приближатись до позначки 28.25-28.30, шось мені мій внутрішній голос ось таке підсказує

*Відправлено з Чату

Это не внутренний голос, а рептилоиды из стратосферы нашептывают.
Или антену перенацельте, или конус из фольги под шапкой носите.
Гривна не может так низко пасть, она же самая красивая!
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 19:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:а рептилоиды из стратосферы нашептывают.


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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 19:36

  Nazarkino написав:
  Долярчик написав:Ага, 1 гривню відніміть, або "мушку спиліть"!

Тут би зловити 20-30 коп,а про 1 гривню то вже історія нажаль або на щастя

*Відправлено з Чату

Треба було ловити з 28.5 на 27.8 ;)
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Та ніякі то не факти, лише висновки/припущення істориків.
І документів з тих часів ніяких немає.

Про пірамиди також є думка, що їм не більше за 500-600 років.

Вот лично с вами полностью согласен.
И не факт что Земля круглая. Никто ж не видел своими глазами. А те кто говорят, что видели не факт что не врут. Может в тот космос никто и не летал на самом деле.
А дядьку одного помню, так он говорил что если б Земля была круглой, то океаны вылились бы.

  sergey_sryvkin написав:Тобто, у що саме вірити, чи не вірити - вирішувати лише вам
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