lapay написав:У воскресіння Христа вже дві тисячі років вірять, в папірці, які замінили золоті монети, не так довго вірять, а зараз настала черга вірити в децентролізовану обмежену емісію нічим не підкріплених наборів бітів.
Цифра у дві тисячі років такий само предмет віри, як і Христос Дуже сумніваюся, що християнству є бодай одна тисяча років.
Ну да - а за уничтожение Александрийской библиотеки кого тогда "благодарить"? Отодвинули развитие научной мысли веков на 10-12...
sergey_sryvkin написав:Та ніякі то не факти, лише висновки/припущення істориків. І документів з тих часів ніяких немає.
Про пірамиди також є думка, що їм не більше за 500-600 років.
Вот лично с вами полностью согласен. И не факт что Земля круглая. Никто ж не видел своими глазами. А те кто говорят, что видели не факт что не врут. Может в тот космос никто и не летал на самом деле. А дядьку одного помню, так он говорил что если б Земля была круглой, то океаны вылились бы.
sergey_sryvkin написав:Тобто, у що саме вірити, чи не вірити - вирішувати лише вам
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
antey1969 написав:рептилоиды из стратосферы нашептывают
Рептилоиды по логике должны-бы были поедать саранчу уничтожающую урожай - госбюджет. Но саранча плодится и жрет госбюджет как не в себя. Где-же те рептилоиды? Может они не видят что происходит и им сигнал нужно подать?