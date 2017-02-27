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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7012701370147015
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:38

  sergey_sryvkin написав:
  vitaliian написав:Хранить сбережения в любых деньгах - самоубийство, все деньги подвержены инфляции и политическим рискам.
...
вопрос в чем хранить сбережения- открытый, я для себя ответа пока не нашёл


Тобто, ви є суїцидником.
хранить это 10-20 лет, за этот период мои сбережения 20-30 раз прокручиваются из одних активов в другие.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:48

  Victor37 написав:От накопленной многолетней разницы между инфляцией и падением курса конкретной валюты зависит и вероятность ее возможного девала в не очень далеком будущем.
инфляция не единственная причина наших девалов, главная причина - несбалансированное распределение ресурсов, те кто работают имеют доходы меньше тех кто паразитирует, математически этот дисбаланс выравнивается обесцениванием денег которые "делаются из воздуха", потому что деньги из воздуха искажают суть денег как меры стоимости труда и произведенных ценностей.

В коррупционной модели основные капиталы делаются на продаже прав, а не труда. Но для того чтобы вырастить картошку одних прав мало. Та инфляция которую рисует нбу не имеет ничего общего с реальностью. Хотя яблоки и курятина таки сильно подешевели.

  Вкладчик1234 написав:Действительно, неизвестно что будет завтра. Но глобальный тренд понятен всем - только девал
100500 плюсов, девал наше всьо. Пока будет коррупция будут и девалы. Деньги должны быть обеспечены реальными производством и услугами, а не одобрямсами чиновников с волшебной палочкой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 гру, 2020 22:01, всього редагувалось 5 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:52

  sergey_sryvkin написав:
  stas_rst написав:
sergey_sryvkin написав:Цифра у дві тисячі років такий само предмет віри, як і Христос :)
Дуже сумніваюся, що християнству є бодай одна тисяча років.
КИівську Русь коли хрестив Володимир, га ?
М - математика ... для невіруючих.
А ще ж історія Риму і 200-300 роки н.е. - уже активне поширення християнства і Візантія


Ось бачите, ви є вірянином у історію :)

Для неверующих - вы все живете в 2020 году от рождества Христова. По мнению большинства учёных, при вычислении в VI веке римским игуменом Дионисием Малым года Рождества Христова, была сделана ошибка в несколько лет. Основоположником христианской религии и был Иисус Христос.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:06

  Nazarkino написав:Народ дикозвиняюсь що непотемі, вангую що ближайшим часом бакс почне приближатись до позначки 28.25-28.30, шось мені мій внутрішній голос ось таке підсказує

*Відправлено з Чату

это не внутренний голос, а зловещий план нбу. Когда гривна укрепляется ниже 27,90 нбу неистово выкупает "лишнюю" валюту. Курс держат выше эоу буквально зубами. Кто купит по 28+ потом пожалеет. Чем сильнее натягивать резинку от трусов, тем дальше они потом выстрелят.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Елена8 написав:Основоположником христианской религии и был Иисус Христос.
В Ветхий Завет во всех христианских конфессиях входит 39 книг Танаха, являющегося общим священным текстом иудаизма.Распятым парнем создали ветвь иудаизма, если кратко
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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