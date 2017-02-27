хранить это 10-20 лет, за этот период мои сбережения 20-30 раз прокручиваются из одних активов в другие.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 гру, 2020 21:38
хранить это 10-20 лет, за этот период мои сбережения 20-30 раз прокручиваются из одних активов в другие.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: Нед 20 гру, 2020 21:48
инфляция не единственная причина наших девалов, главная причина - несбалансированное распределение ресурсов, те кто работают имеют доходы меньше тех кто паразитирует, математически этот дисбаланс выравнивается обесцениванием денег которые "делаются из воздуха", потому что деньги из воздуха искажают суть денег как меры стоимости труда и произведенных ценностей.
В коррупционной модели основные капиталы делаются на продаже прав, а не труда. Но для того чтобы вырастить картошку одних прав мало. Та инфляция которую рисует нбу не имеет ничего общего с реальностью. Хотя яблоки и курятина таки сильно подешевели.
100500 плюсов, девал наше всьо. Пока будет коррупция будут и девалы. Деньги должны быть обеспечены реальными производством и услугами, а не одобрямсами чиновников с волшебной палочкой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 гру, 2020 22:01, всього редагувалось 5 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: Нед 20 гру, 2020 21:52
Для неверующих - вы все живете в 2020 году от рождества Христова. По мнению большинства учёных, при вычислении в VI веке римским игуменом Дионисием Малым года Рождества Христова, была сделана ошибка в несколько лет. Основоположником христианской религии и был Иисус Христос.
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:06
это не внутренний голос, а зловещий план нбу. Когда гривна укрепляется ниже 27,90 нбу неистово выкупает "лишнюю" валюту. Курс держат выше эоу буквально зубами. Кто купит по 28+ потом пожалеет. Чем сильнее натягивать резинку от трусов, тем дальше они потом выстрелят.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Ветхий Завет во всех христианских конфессиях входит 39 книг Танаха, являющегося общим священным текстом иудаизма.Распятым парнем создали ветвь иудаизма, если кратко
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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