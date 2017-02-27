Додано: Нед 20 гру, 2020 21:48

Victor37 написав: От накопленной многолетней разницы между инфляцией и падением курса конкретной валюты зависит и вероятность ее возможного девала в не очень далеком будущем. От накопленной многолетней разницы между инфляцией и падением курса конкретной валюты зависит и вероятность ее возможного девала в не очень далеком будущем.

Вкладчик1234 написав: Действительно, неизвестно что будет завтра. Но глобальный тренд понятен всем - только девал Действительно, неизвестно что будет завтра. Но глобальный тренд понятен всем - только девал

инфляция не единственная причина наших девалов, главная причина - несбалансированное распределение ресурсов, те кто работают имеют доходы меньше тех кто паразитирует, математически этот дисбаланс выравнивается обесцениванием денег которые "делаются из воздуха", потому что деньги из воздуха искажают суть денег как меры стоимости труда и произведенных ценностей.В коррупционной модели основные капиталы делаются на продаже прав, а не труда. Но для того чтобы вырастить картошку одних прав мало. Та инфляция которую рисует нбу не имеет ничего общего с реальностью. Хотя яблоки и курятина таки сильно подешевели.100500 плюсов, девал наше всьо. Пока будет коррупция будут и девалы. Деньги должны быть обеспечены реальными производством и услугами, а не одобрямсами чиновников с волшебной палочкой.