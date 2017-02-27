Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:55
flyman написав: Zebra написав:
На криптобирже Куна синтетический доллар сегодня по 27.
купуй
Я уже откупил за 27.30 проданное там же по 29 во время загончика ...
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Додано: Нед 20 гру, 2020 23:10
vovan_prm написав: sergey_sryvkin написав:
Та ніякі то не факти, лише висновки/припущення істориків.
І документів з тих часів ніяких немає.
Про пірамиди також є думка, що їм не більше за 500-600 років.
Вот лично с вами полностью согласен.
И не факт что Земля круглая.
Звісно, не факт
Земля є еліпсоїдом.
vovan_prm написав:
Может в тот космос никто и не летал на самом деле.
Космічна галузь існує. Маємо можливість перевірити власноруч.
Розумію ваш сарказм, але це зовсім різні речі.
sergey_sryvkin написав:
Тобто, у що саме вірити, чи не вірити - вирішувати лише вам
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Додано: Нед 20 гру, 2020 23:14
Елена8 написав:
По мнению большинства учёных, при вычислении в VI веке римским игуменом Дионисием Малым года Рождества Христова, была сделана ошибка в несколько лет.
На чому ж грунтується мнєніє бальшінства учьоних?..
Та на чому грунтувалися обчислення Діонісія?..
Все це питання віри
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Додано: Нед 20 гру, 2020 23:25
ВТО сообщает о частичном восстановлении мировой торговли. Прирост Q3/Q2 на 11,6%, но 2020/2019 пока еще падение на 5,6%. Азия (Китай) - бенефициары, Латинская Америка, Африка и Европа - лузеры
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Додано: Нед 20 гру, 2020 23:33
zРадио написав:
Азия (Китай) - бенефициары, Латинская Америка, Африка и Европа - лузеры
Почему-то я не удивлен
По поводу пары недель я в марте погорячился, но суть от этого не меняется.
Сибарит написав:
Развитие эпидемии в Китае пришлось на Новый Год, когда и так месяц никто не работает. Сейчас у них эпидемия идет на спад, паника поутихла, деловая активность начинает восстанавливаться почти вовремя. В остальном мире все только начинается. Через пару недель Китай начнет снимать сливки, оставшись единственной нормально работающей экономикой в мире.
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