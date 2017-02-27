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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7013701470157016
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:55

  flyman написав:
  Zebra написав:На криптобирже Куна синтетический доллар сегодня по 27.

купуй

Я уже откупил за 27.30 проданное там же по 29 во время загончика ...
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:10

  vovan_prm написав:
  sergey_sryvkin написав:Та ніякі то не факти, лише висновки/припущення істориків.
І документів з тих часів ніяких немає.

Про пірамиди також є думка, що їм не більше за 500-600 років.

Вот лично с вами полностью согласен.
И не факт что Земля круглая.

Звісно, не факт :) Земля є еліпсоїдом.

  vovan_prm написав:Может в тот космос никто и не летал на самом деле.

Космічна галузь існує. Маємо можливість перевірити власноруч.

Розумію ваш сарказм, але це зовсім різні речі.

  sergey_sryvkin написав:Тобто, у що саме вірити, чи не вірити - вирішувати лише вам
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:14

  Елена8 написав: По мнению большинства учёных, при вычислении в VI веке римским игуменом Дионисием Малым года Рождества Христова, была сделана ошибка в несколько лет.


На чому ж грунтується мнєніє бальшінства учьоних?..
Та на чому грунтувалися обчислення Діонісія?..
Все це питання віри :)
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:25

ВТО сообщает о частичном восстановлении мировой торговли. Прирост Q3/Q2 на 11,6%, но 2020/2019 пока еще падение на 5,6%. Азия (Китай) - бенефициары, Латинская Америка, Африка и Европа - лузеры

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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Азия (Китай) - бенефициары, Латинская Америка, Африка и Европа - лузеры

Почему-то я не удивлен :)
По поводу пары недель я в марте погорячился, но суть от этого не меняется.
  Сибарит написав:Развитие эпидемии в Китае пришлось на Новый Год, когда и так месяц никто не работает. Сейчас у них эпидемия идет на спад, паника поутихла, деловая активность начинает восстанавливаться почти вовремя. В остальном мире все только начинается. Через пару недель Китай начнет снимать сливки, оставшись единственной нормально работающей экономикой в мире.
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