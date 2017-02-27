zРадио написав:Азия (Китай) - бенефициары, Латинская Америка, Африка и Европа - лузеры
Почему-то я не удивлен По поводу пары недель я в марте погорячился, но суть от этого не меняется.
Сибарит написав:Развитие эпидемии в Китае пришлось на Новый Год, когда и так месяц никто не работает. Сейчас у них эпидемия идет на спад, паника поутихла, деловая активность начинает восстанавливаться почти вовремя. В остальном мире все только начинается. Через пару недель Китай начнет снимать сливки, оставшись единственной нормально работающей экономикой в мире.
Елена8 написав:Основоположником христианской религии и был Иисус Христос.
В Ветхий Завет во всех христианских конфессиях входит 39 книг Танаха, являющегося общим священным текстом иудаизма.Распятым парнем создали ветвь иудаизма, если кратко
Мы же не обсуждаем чем именно является христианство, а говорим о том, что сейчас 2020 год -2020 год от чего? От рождества Христова- с этого момента началось новое летоисчисление и с учетом того, что основоположником христианства является Иисус Христос означает что этой религии порядка 2000 лет