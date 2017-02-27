Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 гру, 2020 23:33
zРадио написав:
Азия (Китай) - бенефициары, Латинская Америка, Африка и Европа - лузеры
Почему-то я не удивлен
По поводу пары недель я в марте погорячился, но суть от этого не меняется.
Сибарит написав:
Развитие эпидемии в Китае пришлось на Новый Год, когда и так месяц никто не работает. Сейчас у них эпидемия идет на спад, паника поутихла, деловая активность начинает восстанавливаться почти вовремя. В остальном мире все только начинается. Через пару недель Китай начнет снимать сливки, оставшись единственной нормально работающей экономикой в мире.
Сибарит
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Додано: Пон 21 гру, 2020 00:55
vitaliian написав:
евро таки быть по 1,4
Євро догори ногами! скоро))
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Додано: Пон 21 гру, 2020 09:48
vitaliian написав: freeze написав:
Уходящий состав конгресса США решил-таки напоследок сделать американцам рождественский подарок.
Все, кто зарабатывает до 75 тыс долларов в год, должны получить по 600 долларов наличными в рамках пакета поддержки экономики. Таковых в Америке примерно три четверти работающего населения.
евро таки быть по 1,4
євро поки що відмальовує "голову" і йде на юг
фунт теж, (мабуть, через нову версію прошивки ковіда),
думаю, гривня теж послабшає наразі
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flyman
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Додано: Пон 21 гру, 2020 09:50
zРадио написав:
ВТО сообщает о частичном восстановлении мировой торговли. Прирост Q3/Q2 на 11,6%, но 2020/2019 пока еще падение на 5,6%. Азия (Китай) - бенефициары, Латинская Америка, Африка и Европа - лузеры
зайшов на аліекспрес,
позиції які купував літом, всі дорожче не менше як на 20% в доларах
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flyman
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Додано: Пон 21 гру, 2020 09:54
Рубль полетів, цікаво який там настрій у вернадського?
*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:02
Nazarkino написав:
Рубль полетів, цікаво який там настрій у вернадського?
*Відправлено з Чату
+1,5 RUB сразу после начала торгов. цель на этой неделе взять 28,40
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:05
27,9255
-0,0735 -0,26%
Номер
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8(800)
Украина -
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/
0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:06
vitaliian написав:
+1,5 RUB сразу после начала торгов. цель на этой неделе взять 28,40
28.25-28.30 маємо засвітити
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Nazarkino
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:08
vitaliian написав: Nazarkino написав:
Рубль полетів, цікаво який там настрій у вернадського?
*Відправлено з Чату
+1,5 RUB сразу после начала торгов. цель на этой неделе взять 28,40
можно узнать логику. как вы связали рубль гривну?
и почему когда рубль подешевел на 10%, грн всего на 2%?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Олежан
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