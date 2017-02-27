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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7012701370147015
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Азия (Китай) - бенефициары, Латинская Америка, Африка и Европа - лузеры

Почему-то я не удивлен :)
По поводу пары недель я в марте погорячился, но суть от этого не меняется.
  Сибарит написав:Развитие эпидемии в Китае пришлось на Новый Год, когда и так месяц никто не работает. Сейчас у них эпидемия идет на спад, паника поутихла, деловая активность начинает восстанавливаться почти вовремя. В остальном мире все только начинается. Через пару недель Китай начнет снимать сливки, оставшись единственной нормально работающей экономикой в мире.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 00:55

  vitaliian написав:евро таки быть по 1,4

Євро догори ногами! скоро))
montagvide
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 09:48

  vitaliian написав:
  freeze написав:Уходящий состав конгресса США решил-таки напоследок сделать американцам рождественский подарок.

Все, кто зарабатывает до 75 тыс долларов в год, должны получить по 600 долларов наличными в рамках пакета поддержки экономики. Таковых в Америке примерно три четверти работающего населения.

евро таки быть по 1,4

євро поки що відмальовує "голову" і йде на юг
фунт теж, (мабуть, через нову версію прошивки ковіда),
думаю, гривня теж послабшає наразі
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 09:50

  zРадио написав:ВТО сообщает о частичном восстановлении мировой торговли. Прирост Q3/Q2 на 11,6%, но 2020/2019 пока еще падение на 5,6%. Азия (Китай) - бенефициары, Латинская Америка, Африка и Европа - лузеры

Зображення

зайшов на аліекспрес,
позиції які купував літом, всі дорожче не менше як на 20% в доларах
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 09:54

Рубль полетів, цікаво який там настрій у вернадського?

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Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:02

  Nazarkino написав:Рубль полетів, цікаво який там настрій у вернадського?

*Відправлено з Чату

+1,5 RUB сразу после начала торгов. цель на этой неделе взять 28,40
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:05

27,9255
-0,0735
-0,26%
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:06

  vitaliian написав:+1,5 RUB сразу после начала торгов. цель на этой неделе взять 28,40

28.25-28.30 маємо засвітити

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:08

  vitaliian написав:
  Nazarkino написав:Рубль полетів, цікаво який там настрій у вернадського?

*Відправлено з Чату

+1,5 RUB сразу после начала торгов. цель на этой неделе взять 28,40

можно узнать логику. как вы связали рубль гривну?
и почему когда рубль подешевел на 10%, грн всего на 2%?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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