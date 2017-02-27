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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7013701470157016
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:31

  Олежан написав:
  vitaliian написав:
  Nazarkino написав:Рубль полетів, цікаво який там настрій у вернадського?

*Відправлено з Чату

+1,5 RUB сразу после начала торгов. цель на этой неделе взять 28,40

можно узнать логику. как вы связали рубль гривну?
и почему когда рубль подешевел на 10%, грн всего на 2%?

а никак, эти валюты (к нашему счастью) уже давно не взаимосвязаны. 28,30-28,40 - хотелка нбу, спекули купившие неделю назад по 27,75 будут явно не против поиметь 50 копеек за 6 дней, возможно ради них и была вырыта эта милая ямка... не верю я в случайность таких внезапных укрепляжей без видимых причин.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:41

  vitaliian написав:эти валюты (к нашему счастью) уже давно не взаимосвязаны


вот данные гугла:

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Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 11:05, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:48

  vitaliian написав:
  freeze написав:Уходящий состав конгресса США решил-таки напоследок сделать американцам рождественский подарок.

Все, кто зарабатывает до 75 тыс долларов в год, должны получить по 600 долларов наличными в рамках пакета поддержки экономики. Таковых в Америке примерно три четверти работающего населения.

евро таки быть по 1,4

спочатку 1.1-1.06 на шорт сквізі баксу. а потім побачимо :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:52

  vitaliian написав:28,30-28,40 - хотелка нбу, спекули купившие неделю назад по 27,75 будут явно не против поиметь 50 копеек за 6 дней


хотелка нбу - это 28.00. А спекули которые успели купить, покупали их не ради 50 копеек, им еще нужно... Они с радостью еще купили-бы по 27.75 :)

  vitaliian написав:не верю я в случайность таких внезапных укрепляжей без видимых причин.


а где случайность? Кому-то нужно было откупить доллар, вот и укрепляж :D

какая может быть случайность, если валютный рынок зарегулирован по самые помидоры?
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:28

Ничего. Эксперты обещают в первом полугодии 2021 курс 27. Ждемс весны.
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