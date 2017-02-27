Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:31
Олежан написав: vitaliian написав: Nazarkino написав:
Рубль полетів, цікаво який там настрій у вернадського?
*Відправлено з Чату
+1,5 RUB сразу после начала торгов. цель на этой неделе взять 28,40
можно узнать логику. как вы связали рубль гривну?
и почему когда рубль подешевел на 10%, грн всего на 2%?
а никак, эти валюты (к нашему счастью) уже давно не взаимосвязаны. 28,30-28,40 - хотелка нбу, спекули купившие неделю назад по 27,75 будут явно не против поиметь 50 копеек за 6 дней, возможно ради них и была вырыта эта милая ямка... не верю я в случайность таких внезапных укрепляжей без видимых причин.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
Повідомлень: 5350
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1104 раз.
Подякували: 1556 раз.
Профіль
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:41
vitaliian написав:
эти валюты (к нашему счастью) уже давно не взаимосвязаны
вот данные гугла:
Востаннє редагувалось
Амвросий
в Пон 21 гру, 2020 11:05, всього редагувалось 3 разів.
Амвросий
Повідомлень: 2902
З нами з: 26.02.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 607 раз.
Профіль
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:48
vitaliian написав: freeze написав:
Уходящий состав конгресса США решил-таки напоследок сделать американцам рождественский подарок.
Все, кто зарабатывает до 75 тыс долларов в год, должны получить по 600 долларов наличными в рамках пакета поддержки экономики. Таковых в Америке примерно три четверти работающего населения.
евро таки быть
по 1,4
спочатку 1.1-1.06 на шорт сквізі баксу. а потім побачимо
change_pm
Повідомлень: 2672
З нами з: 03.02.16
Подякував: 70 раз.
Подякували: 590 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:52
vitaliian написав:
28,30-28,40 - хотелка нбу, спекули купившие неделю назад по 27,75 будут явно не против поиметь 50 копеек за 6 дней
хотелка нбу - это 28.00. А спекули которые успели купить, покупали их не ради 50 копеек, им еще нужно... Они с радостью еще купили-бы по 27.75
vitaliian написав:
не верю я в случайность таких внезапных укрепляжей без видимых причин.
а где случайность? Кому-то нужно было откупить доллар, вот и укрепляж
какая может быть случайность, если валютный рынок зарегулирован по самые помидоры?
Амвросий
Повідомлень: 2902
З нами з: 26.02.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 607 раз.
Профіль
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:28
Ничего. Эксперты обещают в первом полугодии 2021 курс 27. Ждемс весны.
fin
Повідомлень: 367
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 76 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
vitaliy_berdinskikh
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
Схожі теми
20990
2738849
7336
1703467
Нед 20 гру, 2020 12:29 ЛОБ
634
145515