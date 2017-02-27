Додано: Пон 21 гру, 2020 12:25

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

21.12.2020..................27,9911

Доллар прибавил 17 копеек. Этот рост произошел за счет динамики пятницы.

Открылись на уровне закрытия пятницы со спредом 3 копейки. Даже не перекурив, сразу начали плавное снижение, столь же плавно сокращая спред. К 11 опустились на 4 копейки, спред сузился до 2 копеек. После этого развернулись, чуть резвее, чем опускались, выросли на те же 4 копейки и уравновесились.

В мире доллар за выходные серьезно вырос, однако в начале нашей сессии наблюдалось временное снижение, которое сменилось новым этапом роста. Минимум на нашем графике всего на 15-20 минут позже, чем на графике индекса доллара.

Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.9800 - 28.0000.



НБУ в пятницу выкупил 20 млн.

Остатки на коррсчетах незначительно увеличились.

Увеличению способствовал тендерный рефинанс с небольшой помощью интервенции. Эти поступления были почти полностью компенсированы доходами казначейства, увеличением объема тендерных сертификатов и обналичкой.



В четверг объем валютного рынка уменьшился с 686.8 до 683.8 млн, оставшись на очень высоком уровне. Обороты чистые, т.е. спрос был выше, чем в среду. Клиентские обороты сократились существенней, наметился перевес спроса.