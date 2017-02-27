+1,5 RUB сразу после начала торгов. цель на этой неделе взять 28,40
можно узнать логику. как вы связали рубль гривну? и почему когда рубль подешевел на 10%, грн всего на 2%?
а никак, эти валюты (к нашему счастью) уже давно не взаимосвязаны. 28,30-28,40 - хотелка нбу, спекули купившие неделю назад по 27,75 будут явно не против поиметь 50 копеек за 6 дней, возможно ради них и была вырыта эта милая ямка... не верю я в случайность таких внезапных укрепляжей без видимых причин.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 21.12.2020..................27,9911 Доллар прибавил 17 копеек. Этот рост произошел за счет динамики пятницы. Открылись на уровне закрытия пятницы со спредом 3 копейки. Даже не перекурив, сразу начали плавное снижение, столь же плавно сокращая спред. К 11 опустились на 4 копейки, спред сузился до 2 копеек. После этого развернулись, чуть резвее, чем опускались, выросли на те же 4 копейки и уравновесились. В мире доллар за выходные серьезно вырос, однако в начале нашей сессии наблюдалось временное снижение, которое сменилось новым этапом роста. Минимум на нашем графике всего на 15-20 минут позже, чем на графике индекса доллара. Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.9800 - 28.0000.
НБУ в пятницу выкупил 20 млн. Остатки на коррсчетах незначительно увеличились. Увеличению способствовал тендерный рефинанс с небольшой помощью интервенции. Эти поступления были почти полностью компенсированы доходами казначейства, увеличением объема тендерных сертификатов и обналичкой.
В четверг объем валютного рынка уменьшился с 686.8 до 683.8 млн, оставшись на очень высоком уровне. Обороты чистые, т.е. спрос был выше, чем в среду. Клиентские обороты сократились существенней, наметился перевес спроса.