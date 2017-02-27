окей, но на тренде за последний месяц, тоже видна высокая корреляция:
Как вы это объясните?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 гру, 2020 12:33
Додано: Пон 21 гру, 2020 12:40
вставлю свои 5 коп: первый раз была случайность, а теперь просто совпадение
ps: да, имхо, корреляция есть
Додано: Пон 21 гру, 2020 12:44
Так и есть ,а в третий раз как всегда всех разведут)
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:05
10 млрд которые выдал НБУ не прошли безследно, да и бюджетные расходы сейчас начнут зашкаливать.... Может и 29 увидим на налике, а может и до 30 улетит за 2 дня как было в этом году когда рост шел ниначем
Живите своим умом!
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:16
Одна дорога и идут вместе не одно и то же. На какие то общемировые трэнды реакция похожа, а на свой внутренний дурдом реакции отличаются. Даже не логично чтоб нацбанк синхронно с центробанком рф лил или выкупал валюту, кроме того у нас есть овгз нерезы, которые могут сильно обвалить или укрепить курс. Когда сравниваете 2 графика отличайте мировые тренды от местечковых.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:21
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