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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7014701570167017
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:33

  vitaliian написав:Вы бы ещё курсы мезозойской эры подняли
Тут за год всё меняется с ног на голову.


окей, но на тренде за последний месяц, тоже видна высокая корреляция:

Зображення

Как вы это объясните? :?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:40

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:Вы бы ещё курсы мезозойской эры подняли
Тут за год всё меняется с ног на голову.


окей, но на тренде за последний месяц, тоже видна высокая корреляция:

Зображення

Как вы это объясните? :?


вставлю свои 5 коп: первый раз была случайность, а теперь просто совпадение :)

ps: да, имхо, корреляция есть
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:44

Так и есть ,а в третий раз как всегда всех разведут)

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:05

10 млрд которые выдал НБУ не прошли безследно, да и бюджетные расходы сейчас начнут зашкаливать.... Может и 29 увидим на налике, а может и до 30 улетит за 2 дня как было в этом году когда рост шел ниначем
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:16

  sequence написав:
  vitaliian написав:..
Вы бы ещё курсы мезозойской эры подняли
Тут за год всё меняется с ног на голову.

все правильно вам нарисовали. У сырьевых колоний одна дорога

Одна дорога и идут вместе не одно и то же. На какие то общемировые трэнды реакция похожа, а на свой внутренний дурдом реакции отличаются. Даже не логично чтоб нацбанк синхронно с центробанком рф лил или выкупал валюту, кроме того у нас есть овгз нерезы, которые могут сильно обвалить или укрепить курс. Когда сравниваете 2 графика отличайте мировые тренды от местечковых.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:21

Амвросий
корреляция никуда не денется, так как составляющие экспорта Украны есть в экспорте России.
но последний год волатильность гривны к рублю больше чем доллара к евро

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expert2009
 
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Амвросий

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