10 млрд которые выдал НБУ не прошли безследно, да и бюджетные расходы сейчас начнут зашкаливать.... Может и 29 увидим на налике, а может и до 30 улетит за 2 дня как было в этом году когда рост шел ниначем
vitaliian написав:.. Вы бы ещё курсы мезозойской эры подняли Тут за год всё меняется с ног на голову.
все правильно вам нарисовали. У сырьевых колоний одна дорога
Одна дорога и идут вместе не одно и то же. На какие то общемировые трэнды реакция похожа, а на свой внутренний дурдом реакции отличаются. Даже не логично чтоб нацбанк синхронно с центробанком рф лил или выкупал валюту, кроме того у нас есть овгз нерезы, которые могут сильно обвалить или укрепить курс. Когда сравниваете 2 графика отличайте мировые тренды от местечковых.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
zzzzzz написав:10 млрд которые выдал НБУ не прошли безследно, да и бюджетные расходы сейчас начнут зашкаливать.... Может и 29 увидим на налике, а может и до 30 улетит за 2 дня как было в этом году когда рост шел ниначем
Доллар рос ни на чем не только к гривне, но и к рублю, бразильскому реалу, турецкой лире и даже к евро.