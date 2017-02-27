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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7016701770187019>
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:01

посмотрите что на биржах сегодня творится

на фоне ожиданий нового коронокризиса из Британии, все валиться и все опять в доллар побежали, вот он и растет
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:05

  Xenon написав:посмотрите что на биржах сегодня творится

на фоне ожиданий нового коронокризиса из Британии, все валиться и все опять в доллар побежали, вот он и растет


коронокризис в британии - это ширма по сделке брекзит
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:06

  zzzzzz написав:10 млрд которые выдал НБУ не прошли безследно, да и бюджетные расходы сейчас начнут зашкаливать.... Может и 29 увидим на налике, а может и до 30 улетит за 2 дня как было в этом году когда рост шел ниначем

когда 30 будет? сегодня? завтра? котлеты подготовлены....
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:кроме того у нас есть овгз нерезы, которые могут сильно обвалить или укрепить курс.
у РФ они тоже есть
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:18

  Alex2007 написав:
  fin написав: Эксперты обещают


Эксперты обещают ? :mrgreen: :mrgreen:
Обещать - не значит жениться :mrgreen:
Причем тут одно к другому? Ладно. Если я скажу, не обещали, а сказали или прогнозируют, Вам так легче будет?
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:19

  Олежан написав:
  zzzzzz написав:10 млрд которые выдал НБУ не прошли безследно, да и бюджетные расходы сейчас начнут зашкаливать.... Может и 29 увидим на налике, а может и до 30 улетит за 2 дня как было в этом году когда рост шел ниначем

когда 30 будет? сегодня? завтра? котлеты подготовлены....
Года через 3-4, не раньше.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:27

  Вело написав:
  zzzzzz написав:10 млрд которые выдал НБУ не прошли безследно, да и бюджетные расходы сейчас начнут зашкаливать.... Может и 29 увидим на налике, а может и до 30 улетит за 2 дня как было в этом году когда рост шел ниначем

Доллар рос ни на чем не только к гривне, но и к рублю, бразильскому реалу, турецкой лире и даже к евро.

була невдала спроба пробити 1.21 зверху, і пішов відскок
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:37

  Xenon написав:Если-бы гривна девальвировала на 5-7% в год
То были-бы все довольны, и экспорт и импорт,и бюджет и обывателю это не критично

А ещё если б на пиво и рыбу были фиксированные цены а не рыночные, ух тогда все вообще были бы довольны
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:44

Xenon
Да все уже - забег в бакс закончился.
Половину по индексу назад отбили, евро - опять 22.
Если сегодня амеры домучают свой пакет, то завтра жадность опять победит страх: всё позеленеет (кроме фунта) и из бакса ринутся назад, в риски.
28 на МБ завтра после обеда, думаю, увидеть реально
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На скільки сьогодні гривня впала? На 20 коп?

Завтра 28.50?
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