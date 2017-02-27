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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7016701770187019
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:46

  Xenon написав:посмотрите что на биржах сегодня творится

на фоне ожиданий нового коронокризиса из Британии, все валиться и все опять в доллар побежали, вот он и растет

Та ничего там не растет. У нас на МБ просто спекулянты на пустом рынке задрали курс, не в перывй и не в последний раз. Все надеются, что олени поведутся покупать задорого :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:04

Потребительские кредиты станут еще недоступнее. Процентные ставки, вероятно, слегка снизятся, но доступ к продуктам получит меньшее количество заемщиков - банки вынуждены будут ужесточить параметры скоринговых моделей во избежание избыточного резервирования

Национальный банк Украины (НБУ) планирует повысить вес риска для необеспеченных потребительских кредитов до 125% с 1 июля 2021 года и до 150% с 1 января 20202 года
https://interfax.com.ua/news/economic/711379.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:06

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............21.12.2020..........22.12.2020
дата розрахунку..............18.12.2020...........21.12.2020
Євро.................................34,1018................34,1811...+0.23%
Долар США......................27,828...................28,0391...+0.76%
После полудня доллар прибавил еще почти 5 копеек.
Открылись на уровне закрытия пятницы со спредом 3 копейки. Даже не перекурив, сразу начали плавное снижение, столь же плавно сокращая спред. К 11 опустились на 4 копейки, спред сузился до 2 копеек. После этого развернулись, и начали устойчивый рост.
В мире доллар за выходные серьезно вырос, однако в начале нашей сессии наблюдалось временное снижение, которое сменилось новым этапом роста. Минимум на нашем графике всего на 15-20 минут позже, чем на графике индекса доллара.
Справочный курс встретили котировками 28.0000 - 28.0200, что на 2 копейки выше открытия.
После 12 рост продолжился. Во время традиционного обеденного затишья рост чуть замедлился, но не прекратился. Посреди обеда спред растянулся до 2.5 копеек. После обеда темпы роста восстановились. С 12 до 15-30 выросли на 17 копеек.
В мире доллар после 12 развернулся и начал снижение.
Официальный курс встретили котировками 28.1700 - 28.1950. За день выросли на 19 копеек или 0.7%. Доллар в мире за сегодня вырос на 0.52%, однако на пике его рост приближался к 0.9%.
Сведений об интервенциях НБУ не поступало, да и на графике характерных полок не видно. Думаю, что пассивность регулятора связана с синхронностью роста доллара у нас и в мире, грести против мировых течений тяжеловато.

Этот день в истории:
2019 - 23.2912 (-3) +474
2018 - 27.4339 (-14) +60

2017 - 27.8559 (-1)
2016 - 26.4294 (-5)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А почему грн падает ? , завтра же будет аукцион ОВГЗ наоборот должна укрепляться
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:20

  yama написав:А почему грн падает ? , завтра же будет аукцион ОВГЗ наоборот должна укрепляться

Все решили, что должна укрепляться и подали заявки на покупку валюты, ожидая хорошую цену :)
Закон сохранения всего говорит, что если чего-то на рынке ожидают все, этого не случится. Не могут все быть в выигрыше.
Сибарит
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