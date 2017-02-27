Додано: Пон 21 гру, 2020 16:06

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............21.12.2020..........22.12.2020

дата розрахунку..............18.12.2020...........21.12.2020

Євро.................................34,1018................34,1811...+0.23%

Долар США......................27,828...................28,0391...+0.76%

После полудня доллар прибавил еще почти 5 копеек.

Открылись на уровне закрытия пятницы со спредом 3 копейки. Даже не перекурив, сразу начали плавное снижение, столь же плавно сокращая спред. К 11 опустились на 4 копейки, спред сузился до 2 копеек. После этого развернулись, и начали устойчивый рост.

В мире доллар за выходные серьезно вырос, однако в начале нашей сессии наблюдалось временное снижение, которое сменилось новым этапом роста. Минимум на нашем графике всего на 15-20 минут позже, чем на графике индекса доллара.

Справочный курс встретили котировками 28.0000 - 28.0200, что на 2 копейки выше открытия.

После 12 рост продолжился. Во время традиционного обеденного затишья рост чуть замедлился, но не прекратился. Посреди обеда спред растянулся до 2.5 копеек. После обеда темпы роста восстановились. С 12 до 15-30 выросли на 17 копеек.

В мире доллар после 12 развернулся и начал снижение.

Официальный курс встретили котировками 28.1700 - 28.1950. За день выросли на 19 копеек или 0.7%. Доллар в мире за сегодня вырос на 0.52%, однако на пике его рост приближался к 0.9%.

Сведений об интервенциях НБУ не поступало, да и на графике характерных полок не видно. Думаю, что пассивность регулятора связана с синхронностью роста доллара у нас и в мире, грести против мировых течений тяжеловато.



Этот день в истории:

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